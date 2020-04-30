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Мэр Москвы: у половины тяжелобольных коронавирусом отрицательные тесты

01.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 50% больных коронавирусом COVID-19, дважды делавшие тесты, получали отрицательный результат. По его словам, даже у тех, кто был помещен в реанимацию и подключен к аппаратам ИВЛ, порой были отрицательные результаты.




Так градоначальник ответил на вопрос журналистов о том, можно ли было бы снять режим самоизоляции для тех, у кого тесты показывают отсутствие вируса. Он подчеркнул, что это сложный вопрос, как и тот, насколько сильный иммунитет имеют выздоровевшие бывшие пациенты.

Также Собянин сообщил, что заразившийся премьер-министр России регулярно делал тесты и минимизировал контакты с другими людьми, но все равно заболел. По мнению мэра, если после майских праздников будет замечена положительная динамика по выздоровлениям и заболеваемости, тогда в столице начнут постепенно отменять ранее введенные ограничительные меры.
 
 
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 50% больных коронавирусом COVID-19, дважды делавшие тесты, получали отрицательный результат. По его словам, даже у тех, кто был...
 
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