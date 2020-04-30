Мэр Москвы: у половины тяжелобольных коронавирусом отрицательные тесты













Так градоначальник ответил на вопрос журналистов о том, можно ли было бы снять режим самоизоляции для тех, у кого тесты показывают отсутствие вируса. Он подчеркнул, что это сложный вопрос, как и тот, насколько сильный иммунитет имеют выздоровевшие бывшие пациенты.





Также Собянин сообщил, что заразившийся премьер-министр России регулярно делал тесты и минимизировал контакты с другими людьми, но все равно заболел. По мнению мэра, если после майских праздников будет замечена положительная динамика по выздоровлениям и заболеваемости, тогда в столице начнут постепенно отменять ранее введенные ограничительные меры.