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Названа возможная причина «повторного заражения» коронавирусом
30.04.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Учёные обнаружили, что коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их выздоровления. Об этом
Специалистам удалось установить, что переболевшие коронавирусом могут всё равно нести глубоко в лёгких частицы вируса, которые невозможно обнаружить при помощи обычных методов тестирования.
Учёные изучили случай пациентки, которая трижды прошла тестирование на COVID-19, но он показал отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и стали готовить к выписке. Но уже буквально на следующий день пациентка неожиданно скончалась от сердечного приступа.
После вскрытия учёные нашли частицы коронавируса в более глубоких тканях лёгких. Однако их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. По словам специалистов, скрытые штаммы в лёгких никак себя не проявляли и не вызывали никаких явных симптомов.
Исследователи полагают, что данный случай может объяснять «повторные» выявления коронавируса у пациентов, которые считались выздоровевшими.
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Учёные обнаружили, что коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их выздоровления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China...
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