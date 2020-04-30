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Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

30.04.2020 22:16 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трогательное видео юные суворовцы и лицеисты МЧС записали в адрес наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Героями не рождаются, ими становятся.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Обычные люди совершают неоценимые поступки.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Обычные люди, от которых никто не ожидал подобного.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Сегодня мы видим, насколько уязвим человек.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

И именно сегодня каждый может стать героем.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Для этого не нужно быть очень храбрым, это всякому под силу.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Достаточно соблюдать рекомендации специалистов, элементарные правила гигиены.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Так мы обезопасим себя и окружающих, поможем всем медицинским работникам.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Они сейчас героически держат оборону, лечат, спасают людей, рискуя жизнью.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

С эпидемией коронавируса можно бороться только совместными усилиями.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Личная ответственность, профессионализм медиков, наша дисциплина принесут свои плоды.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Мы обязательно достигнем перелома в борьбе с инфекцией.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Сила отдельного человека очень важна.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Но бывают периоды, когда очень важно объединиться, чтобы победить.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Неслучайно говорят, что армии выигрывают сражения, а войны выигрывают народы.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Поэтому сейчас так важно быть заодно.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Героями не рождаются, ими становятся.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Мы едины, мы сильны.

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Новости Беларуси. Трогательное видео юные суворовцы и лицеисты МЧС записали в адрес наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героями не...
 
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