Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трогательное видео юные суворовцы и лицеисты МЧС записали в адрес наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Героями не рождаются, ими становятся.





Обычные люди совершают неоценимые поступки.





Обычные люди, от которых никто не ожидал подобного.





Сегодня мы видим, насколько уязвим человек.





И именно сегодня каждый может стать героем.





Для этого не нужно быть очень храбрым, это всякому под силу.





Достаточно соблюдать рекомендации специалистов, элементарные правила гигиены.





Так мы обезопасим себя и окружающих, поможем всем медицинским работникам.





Они сейчас героически держат оборону, лечат, спасают людей, рискуя жизнью.





С эпидемией коронавируса можно бороться только совместными усилиями.





Личная ответственность, профессионализм медиков, наша дисциплина принесут свои плоды.





Мы обязательно достигнем перелома в борьбе с инфекцией.





Сила отдельного человека очень важна.





Но бывают периоды, когда очень важно объединиться, чтобы победить.





Неслучайно говорят, что армии выигрывают сражения, а войны выигрывают народы.





Поэтому сейчас так важно быть заодно.





Героями не рождаются, ими становятся.





Мы едины, мы сильны.