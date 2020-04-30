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Премьер РФ Мишустин заболел коронавирусом

01.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава правительства России Михаил Мишутин сообщил Владимиру Путину о положительных результатах теста на коронавирус и сказал, что уходит в самоизоляцию.

Об этом пишет ТАСС 30 апреля.

По информации издания, Мишустин порекомендовал возложить его обязанности на Андрея Белоусова, который с января был первым заместителем премьера. Белоусову 61 год. Он - ученый-экономист, семь лет был советником президента России.

Мишустин заявил, что «планирует находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам».

Путин пожелал главе правительства скорейшего выздоровления.

Михаилу Мишустину 54 года. Премьер-министром он стал в январе 2020-го.

 
 
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Глава правительства России Михаил Мишутин сообщил Владимиру Путину о положительных результатах теста на коронавирус и сказал, что уходит в самоизоляцию.
 
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