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Премьер РФ Мишустин заболел коронавирусом
01.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава правительства России Михаил Мишутин сообщил Владимиру Путину о положительных результатах теста на коронавирус и сказал, что уходит в самоизоляцию.
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По информации издания, Мишустин порекомендовал возложить его обязанности на Андрея Белоусова, который с января был первым заместителем премьера. Белоусову 61 год. Он - ученый-экономист, семь лет был советником президента России.
Мишустин заявил, что «планирует находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам».
Путин пожелал главе правительства скорейшего выздоровления.
Михаилу Мишустину 54 года. Премьер-министром он стал в январе 2020-го.
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Глава правительства России Михаил Мишутин сообщил Владимиру Путину о положительных результатах теста на коронавирус и сказал, что уходит в самоизоляцию.
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