Премьер РФ Мишустин заболел коронавирусом

Глава правительства России Михаил Мишутин сообщил Владимиру Путину о положительных результатах теста на коронавирус и сказал, что уходит в самоизоляцию.

Об этом пишет ТАСС 30 апреля.

По информации издания, Мишустин порекомендовал возложить его обязанности на Андрея Белоусова, который с января был первым заместителем премьера. Белоусову 61 год. Он - ученый-экономист, семь лет был советником президента России.

Мишустин заявил, что «планирует находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам».

Путин пожелал главе правительства скорейшего выздоровления.

Михаилу Мишустину 54 года. Премьер-министром он стал в январе 2020-го.