|
Психолог Сергей Кручинин – о влиянии COVID-19 на душевное здоровье и жизненный уклад белорусов
30.04.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Психология COVID-19. Как новый вирус меняет привычный уклад жизни и что с этим делать? Где искать точки психологической опоры людям, у которых тест на коронавирус дал положительный результат? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил психолог Сергей Кручинин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психология COVID-19. Как новый вирус меняет привычный уклад жизни и что с этим делать? Где искать точки психологической опоры людям, у которых тест на коронавирус дал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)