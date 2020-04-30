Психолог Сергей Кручинин – о влиянии COVID-19 на душевное здоровье и жизненный уклад белорусов

Источник материала: ОНТ

Психология COVID-19. Как новый вирус меняет привычный уклад жизни и что с этим делать? Где искать точки психологической опоры людям, у которых тест на коронавирус дал положительный результат? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил психолог Сергей Кручинин.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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