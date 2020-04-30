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Американские учёные заявили об успешном испытании препарата против коронавируса

30.04.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В США объявили об успешных испытаниях лекарства от COVID-19. Ученые выяснили, что разработанный препарат «Ремдесивир» на 31 % ускоряет выздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские учёные заявили об успешном испытании препарата против коронавируса

Положительный результат воодушевил исследователей итог уже первых испытаний свидетельствует об эффективности применяемого подхода.

Американские учёные заявили об успешном испытании препарата против коронавируса

В связи с этим президент Дональд Трамп потребовал как можно скорее одобрить применение «Ремдесивира» для лечения от коронавируса.

«Запретный город» в Пекине откроется после перерыва. Но ограничения для посетителей останутся

Разработками препаратов от COVID-19 также занимаются ученые из Великобритании, Франции и России.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости мира. В США объявили об успешных испытаниях лекарства от COVID-19. Ученые выяснили, что разработанный препарат «Ремдесивир» на 31 % ускоряет...
 
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