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Американские учёные заявили об успешном испытании препарата против коронавируса
30.04.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. В США объявили об успешных испытаниях лекарства от COVID-19. Ученые выяснили, что разработанный препарат «Ремдесивир» на 31 % ускоряет выздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Положительный результат воодушевил исследователей – итог уже первых испытаний свидетельствует об эффективности применяемого подхода.
В связи с этим президент Дональд Трамп потребовал как можно скорее одобрить применение «Ремдесивира» для лечения от коронавируса.
Разработками препаратов от COVID-19 также занимаются ученые из Великобритании, Франции и России.
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Новости мира. В США объявили об успешных испытаниях лекарства от COVID-19. Ученые выяснили, что разработанный препарат «Ремдесивир» на 31 % ускоряет...
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