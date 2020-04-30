Норвегия впервые за 18 лет сократит добычу нефти

Источник материала: СТВ

Новости Норвегии. Норвегия намерена сократить добычу нефти с июня по декабрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Страна впервые за 18 лет присоединилась к другим крупным производителям, чтобы поддержать цены. В рамках программы планируется, что общая добыча Норвегии к декабрю сократится на 300 тысяч баррелей в сутки.





Напомним, ранее участники ОПЕК+ договорились снизить добычу с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок, который столкнулся с падением спроса в условиях пандемии коронавируса.





В совокупности 23 страны должны сократить добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки.