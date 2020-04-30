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Норвегия впервые за 18 лет сократит добычу нефти
30.04.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Норвегии. Норвегия намерена сократить добычу нефти с июня по декабрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страна впервые за 18 лет присоединилась к другим крупным производителям, чтобы поддержать цены. В рамках программы планируется, что общая добыча Норвегии к декабрю сократится на 300 тысяч баррелей в сутки.
Напомним, ранее участники ОПЕК+ договорились снизить добычу с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок, который столкнулся с падением спроса в условиях пандемии коронавируса.
В совокупности 23 страны должны сократить добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки.
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Новости Норвегии. Норвегия намерена сократить добычу нефти с июня по декабрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна впервые за 18 лет...
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