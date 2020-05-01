Азаренко проиграла в виртуальном турнире по теннису













Онлайн-турнир по Tennis World Tour, который проходит с 27по 30 апреля, предоставляет 300 тыс. евро призовых (по 150 тыс. для мужского и женского турниров). Объявлено, что призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.





Игры проводились на Playstation 4 в симуляторе "World Tennis Tour".





Теннисистом, изъявивших участие принять участие в необычном онлайн-соревновании, разделили на несколько групп. Белоруска Азаренко попала в один квартет с Сораной Кырстей, Элиной Свитолиной и Джоанной Конте.





По итогам однокругового турнира Азаренко заняла третье место в своей подгруппе, одержав лишь одну победу – над Свитолиной, - и не вышла в четвертьфинал. В эту стадию турнира пробились Конте и Кирстя.