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Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

01.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.





30 апреля в эфире Sky News Галеа указал, что организация запрашивала допуск расследованию с целью понять обстоятельства возникновения нового типа коронавируса и не допустить новых эпидемий. По его словам, ВОЗ не сомневается в естественном происхождении коронавируса, однако Китай также не предоставил данные о двух вирусологических лабораториях в Ухане.

«…Лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада… Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы», — сказал Галеа.

30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя. По его словам, Вашингтон ведет собственное расследование и пока обнародовать информацию он не может.

15 апреля телеканал Fox News сообщил, что утечка коронавируса якобы произошла из лаборатории в Ухане.

Китай обвинения категорически отверг. Кроме того, американские ученые опровергли предположения об искусственном происхождении вируса.
 
 
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Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал...
 
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