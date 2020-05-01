Надежда Бабкина сообщила о выздоровлении













Российская певица Надежда Бабкина Надежда Бабкина сообщила о своем выздоровлении. Об этом она написала в Instagram 30 апреля.





"Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту", − заявила артистка.

Она добавила, что покинула больницу и находится дома.

Напомним, 6 апреля стало известно, что Бабкина находится в коме из-за двухсторонней пневмонии, которая якобы возникла на фоне коронавируса.

Через неделю, по данным СМИ, она пришла в сознание. Затем появилась информация, что певица в депрессии после комы.



