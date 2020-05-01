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Надежда Бабкина сообщила о выздоровлении

01.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Певица заявила, что покинула больницу и находится дома. Она поблагодарила медиков за профессионализм, а друзей и близких за поддержку.




Российская певица Надежда Бабкина Надежда Бабкина сообщила о своем выздоровлении. Об этом она написала в Instagram 30 апреля.

"Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту", − заявила артистка.
 
Она добавила, что покинула больницу и находится дома.
 
Напомним, 6 апреля стало известно, что Бабкина находится в коме из-за двухсторонней пневмонии, которая якобы возникла на фоне коронавируса.
 
Через неделю, по данным СМИ, она пришла в сознание. Затем появилась информация, что певица в депрессии после комы.
 
 
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Певица заявила, что покинула больницу и находится дома. Она поблагодарила медиков за профессионализм, а друзей и близких за поддержку.
 
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