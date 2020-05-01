Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 3 300 000













Как свидетельствует онлайн-статистика Oxu.Az, из них 1 042 841 человека выздоровели, 234 108 - скончались.





Наибольшее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США - 1 095 210. В стране также сохраняется антирекорд по числу жертв вируса - 63 861 человек.





На втором месте по уровню заболеваемости находится Испания (239 639), на третьем - Италия (205 463).







