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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 3 300 000
01.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Общее число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 3 308 290.
Как свидетельствует онлайн-статистика Oxu.Az, из них 1 042 841 человека выздоровели, 234 108 - скончались.
Наибольшее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США - 1 095 210. В стране также сохраняется антирекорд по числу жертв вируса - 63 861 человек.
На втором месте по уровню заболеваемости находится Испания (239 639), на третьем - Италия (205 463).
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Общее число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 3 308 290.
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