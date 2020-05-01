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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 3 300 000

01.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общее число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 3 308 290.




Как свидетельствует онлайн-статистика Oxu.Az, из них 1 042 841 человека выздоровели, 234 108 - скончались.

Наибольшее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США - 1 095 210. В стране также сохраняется антирекорд по числу жертв вируса - 63 861 человек.

На втором месте по уровню заболеваемости находится Испания (239 639), на третьем - Италия (205 463).
 
 
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Общее число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 3 308 290.
 
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