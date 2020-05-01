В Беларуси в свидетельствах о смерти часто пишут «неуточненная пневмония»

В ночь с 21 на 22 апреля в Столбцах скончались 5 человек, 23 апреля как минимум 6. Причем в свидетельствах о смерти писали диагнозы «сердечная недостаточность» (у 71-летних Ядвиги Пархимович и Станиславы Жолнеркевич) и «пневмонии» (у 52-летнего инженера Олега). Все были похоронены в закрытых гробах.





Хотя Нина Астрейка, редактор местной газеты «Прамень», утверждала, что умерших от пневмонии, а тем более от коронавируса, у Столбцовской центральной районной больнице нет, количество свежих захоронений на кладбищах говорит об обратном.





Директор одной из похоронных служб Столбцов Вячеслав признает, что в последние пару недель количество умерших значительно увеличилось.





«15 человек умерших за неделю – всплеск был», - говорит Вячеслав.





Он говорит, что бывают недопонимания с клиентами, когда люди, которые заказывали похороны, боялись сказать, что покойный и родственники были на изоляции.





«В справке написано - сердечная недостаточность. А человек был на изоляции. Никто нас не предупредил. Люди сами боялись говорить об изоляции и подозрении на коронавирус, думали, что мы можем отказаться. Наш агент получил информацию, потому что город маленький.





Люди настаивали, чтобы хоронили срочно. А тело должно осесть, сутки полежать. Его обрабатывают, вкалывают какие-то лекарства, и желательно не трогать тело умершего в течение суток. Мы подвезли все товары, заказанные родственниками, и отдали морг. А на следующий день они уже приехали за гробом», - говорит директор ритуального агентства.





Он добавляет, что раньше машины дезинфицировали один раз в день, сейчас - как минимум три раза. Средства защиты сотрудников всегда были - маски, перчатки.





«И раньше у нас было 50 одноразовых костюмов для эксгумации, мы их не использовали. Сейчас мы выдаем средства индивидуальной защиты и эти костюмы (халат и бахилы). Хотели докупить - проблема, ищем где купить. Пока они есть, но немного. 4 похоронные бригады по 4 человека - необходимо 16 костюмов. Ямы копают на кладбищах без дополнительных средств защиты. А при похоронах они нужны для», - говорит Вячеслав.





Ритуальное агентство забирает из морга уже готовые, закрытые гробы – обработкой тела занимаются сотрудники морга.





«Я полагаю, что тела в морге обрабатывают, сначала кладут в пакет, затем в гроб. Также внутрь гроба кладут одежду, закрывают.





Если знаем, что человек был на изоляции, или сразу из морга получаем закрытый гроб, - не открываем. Предупреждаем, чтобы родственники не настаивали открыть, инач откажемся работать - на всякий случай перестраховываемся, потому что безопасность - это главное», - говорит Вячеслав.





Заказчики похорон говорят, куда ехать - мимо дома и остановиться на пару минут рядом, в церковь или прямо на кладбище.





«В эти дни возили из морга в церковь, отпевали их во дворе храма. Сейчас на похороны мало людей приходит, несколько человек», - говорит Вячеслав.





«От покойника заразиться нереально»





Глава одной из частных ритуальных служб столицы Андрей говорит, что сотрудники знают, какой диагноз был у покойного, потому что получают свидетельство о смерти. Однако, часто там отмечена «неуточненная пневмония», коронавирус был отмечен только раз. На вопрос, были ли отказы от работы сотрудников, не боятся ли они, Андрей ответил, что сначала молодежь немного опасалась.





«Но работу же делать нужно, никуда не денешься. Мы доставляем в морг гроб, который у нас купили родственники, все аксессуары, которые они заказали.





А тело обрабатывают сотрудники морга, кладут умершего в гроб. У кого подозрение на коронавирус – упаковывают в пакет, обрабатывают согласно своей инструкции. Мы забираем закрытый гроб, его не открываем. Мы же не трогаем покойников, и пакет не трогаем - только сам гроб. А от покойника заразиться - нереально», - уверен Андрей.





Ранее для прощания с покойником семья заказывала ритуальный зал. Сейчас - нет. Умершего везут прямо на кладбище или в крематорий. И на похоронах присутствуют единицы.





Что касается мер безопасности, стали чаще дезинфицировать машины, говорит Андрей.





«У нас нет специальных костюмов, похожих на скафандры, которые показывают по телевизору. Только перчатки, маска», - говорит директор ритуального агентства.





«Людей, которые переболели COVID-19, разрешено и кремировать, и хоронить в землю»





Сергей Тур, заместитель начальника КУП «Спецкомбинат КБО», рассказывает:





«Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, людей, которые переболели коронавирусом, разрешено и кремировать, и хоронить в землю. Но должны соблюдаться все меры медицинской безопасности. Наши сотрудники, которые забирают гроб из морга и доставляют его в крематорий или на кладбище, получают одноразовые перчатки, маски, защитные костюмы», - сказал Сергей Тур.









Заместитель начальника спецкомбината пояснил, что умерших с диагнозом «коронавирус» и «пневмония» чаще кремируют.





«Если люди хотят похоронить в землю - пожалуйста. Но в основном родственники хорошо осведомлены о текущей ситуации с COVID-19, и в большинстве случаев они сами предлагают сделать кремацию. Как правило, когда родственники хотят кремировать покойника, мы идем навстречу, потому что кремировать нужно в день выдачи тела», - говорит Сергей Тур.





Длинных прощальных церемоний с трогательными речами сейчас нет. На сами похороны приходят несколько самых близких.





Сергей Тур говорит, что бывают сложные жизненные ситуации. Женщина умерла, ее дочь была в больнице, других родственников нет – хоронить некому.





«И нам довелось с разрешения дочки провести кремацию. И когда дочь выздоровеет, она заберет урну с прахом и захоронит ее так, как считает нужным», - говорит Сергей Тур.