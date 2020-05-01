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Глава бюро ВОЗ в Беларуси: В условиях отсутствия адекватных мер нет оснований в ближайшее время ожидать перелома ситуации

01.05.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пик заболеваемости, по прогнозам министра здравоохранения, должен был наступить в конце апреля-начале мая. Он уже наступил?

Глава бюро ВОЗ в Беларуси: В условиях отсутствия адекватных мер нет оснований в ближайшее время ожидать перелома ситуации
Каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения COVID-19 на 1 миллион населения, чем у соседей. За последние сутки прирост составил 846 новых случаев. Это меньше, чем в предыдущие дни. 29 апреля было 973 новых случая, 28 апреля — 919. Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет рост случаев количеством проведенных тестов. Пик заболеваемости, по прогнозам министра здравоохранения, должен был наступить в конце апреля-начале мая. Он уже наступил? Есть ли у роста заболеваемости еще какие-то причины, кроме выросшей диагностики? На вопросы TUT.BY ответил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. Он отметил, что одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии в нашей стране является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования.


— По мнению странового бюро ВОЗ, мы сейчас на пике в плане заболеваемости COVID-19 или пик еще только будет? Когда его ждать?

— Согласно данным, предоставляемым Министерством здравоохранения, в стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних 4,5 недель. При этом темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ.

Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии. Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять.

Прогнозирование пика зависит от многих факторов, но достоверно судить об этом можно будет только ретроспективно. При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев.

— С чем, на ваш взгляд, сейчас связан рост числа заразившихся COVID-19 в Беларуси? Действительно ли это связано с количеством проводимых тестов или есть другие причины?

— Страна действительно предпринимает серьезные усилия по увеличению потенциала лабораторного тестирования на COVID-19. Это однозначно влияет на увеличение выявляемости инфицированных, что очень важно для их последующей изоляции, лечения и отслеживания контактов. Однако, в целом, рост лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 также является от жением ситуации с распространением эпидемии в стране и быстро растущим количеством инфицированных. Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии, как я уже говорил ранее, является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования.

В рекомендациях ВОЗ Беларуси подчеркивается необходимость принятия общенациональных мер по усилению физического дистанцирования, а именно:

перенос всех массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные и религиозные мероприятия;
внедрение форматов удаленной работы и дистанционного обучения, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;
обеспечение строгого выполнения мер профилактики и инфекционного контроля на тех рабочих местах, где невозможна удаленная работа, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;
обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях;
минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

Опыт показывает, что такие меры замедляют распространение вируса и позволяют медицинским службам выиграть время, необходимое для адекватной подготовки, оснащения и переоценки потребностей работников здравоохранения и учреждений в ответ на рост числа пациентов с COVID-19.

— По общему числу выявленных зараженных на 1 миллион Беларусь опережает соседние страны. По вашим оценкам, с чем это связано?

— Количество случаев на 1 миллион населения действительно информативный показатель для оценки ситуации в сравнении с другими странами. Этот показатель в Беларуси выше, чем во всех других странах, граничащих с Беларусью.

Но при таком сравнении важно принимать во внимание потенциал стран по проведению лабораторной диагностики для выявления инфицированных (количество тестов на 1 миллион населения). Чем выше этот потенциал, тем лучше и полнее страна может выявлять инфицированных. В Беларуси этот показатель последовательно улучшается.

Но, даже принимая во внимание возможности лабораторной диагностики стран, Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 миллион населения, опережая например страны Балтии, Финляндию, Словакию. Все эти страны строго придерживаются мер физического дистанцирования, что несомненно повлияло на сдерживание темпов роста эпидемии.
 
 
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Пик заболеваемости, по прогнозам министра здравоохранения, должен был наступить в конце апреля-начале мая. Он уже наступил?
 
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