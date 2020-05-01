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ВОЗ оспорила версию Минздрава о том, почему в Беларуси так много заражённых коронавирусом
01.05.2020 11:44 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Беларусь
«Страна действительно предпринимает серьезные усилия по увеличению потенциала лабораторного тестирования на COVID-19, – объясняет Бердыклычев. – Это однозначно влияет на увеличение выявляемости инфицированных, что очень важно для их последующей изоляции, лечения и отслеживания контактов. Однако в целом рост лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 также является отражением ситуации с распространением эпидемии в стране и быстро растущим количеством инфицированных. Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии, как я уже говорил ранее, является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования».
В рекомендациях, составленных ВОЗ для Беларуси, прописано, что страна должна отменить все массовые мероприятия, включая религиозные, спортивные и культурные. Беларуси следует перевести всех, кого удастся, на удаленную работу и дистанционное обучение. А в тех местах, где удаленка невозможна, выполнять строгий инфекционных контроль – начиная с мытья рук, заканчивая физическим дистанцированием. Все это поможет системе здравоохранения выиграть время и подготовиться к наплыву пациентов.
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