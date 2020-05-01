ВОЗ оспорила версию Минздрава о том, почему в Беларуси так много заражённых коронавирусом

Источник материала: KYKY

Беларусь обгоняет соседние страны по росту числа эпизодов коронавируса на миллион населения. Минздрав же считает, что эпидемия в Беларуси под контролем, и на каждом брифинге говорит: чем больше проведенных тестов, тем больше выявленных заражений. У ВОЗ на этот счет слегка иное мнение, заявил в интервью с TUT.by представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

«Страна действительно предпринимает серьезные усилия по увеличению потенциала лабораторного тестирования на COVID-19, – объясняет Бердыклычев. – Это однозначно влияет на увеличение выявляемости инфицированных, что очень важно для их последующей изоляции, лечения и отслеживания контактов. Однако в целом рост лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 также является отражением ситуации с распространением эпидемии в стране и быстро растущим количеством инфицированных. Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии, как я уже говорил ранее, является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования».

В рекомендациях, составленных ВОЗ для Беларуси, прописано, что страна должна отменить все массовые мероприятия, включая религиозные, спортивные и культурные. Беларуси следует перевести всех, кого удастся, на удаленную работу и дистанционное обучение. А в тех местах, где удаленка невозможна, выполнять строгий инфекционных контроль – начиная с мытья рук, заканчивая физическим дистанцированием. Все это поможет системе здравоохранения выиграть время и подготовиться к наплыву пациентов.