ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВОЗ оспорила версию Минздрава о том, почему в Беларуси так много заражённых коронавирусом

01.05.2020 11:44 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларусь обгоняет соседние страны по росту числа эпизодов коронавируса на миллион населения. Минздрав же считает, что эпидемия в Беларуси под контролем, и на каждом брифинге говорит: чем больше проведенных тестов, тем больше выявленных заражений. У ВОЗ на этот счет слегка иное мнение, заявил в интервью с TUT.by представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

«Страна действительно предпринимает серьезные усилия по увеличению потенциала лабораторного тестирования на COVID-19, – объясняет Бердыклычев. – Это однозначно влияет на увеличение выявляемости инфицированных, что очень важно для их последующей изоляции, лечения и отслеживания контактов. Однако в целом рост лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 также является отражением ситуации с распространением эпидемии в стране и быстро растущим количеством инфицированных. Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии, как я уже говорил ранее, является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования».

В рекомендациях, составленных ВОЗ для Беларуси, прописано, что страна должна отменить все массовые мероприятия, включая религиозные, спортивные и культурные. Беларуси следует перевести всех, кого удастся, на удаленную работу и дистанционное обучение. А в тех местах, где удаленка невозможна, выполнять строгий инфекционных контроль – начиная с мытья рук, заканчивая физическим дистанцированием. Все это поможет системе здравоохранения выиграть время и подготовиться к наплыву пациентов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь обгоняет соседние страны по росту числа эпизодов коронавируса на миллион населения. Минздрав же считает, что эпидемия в Беларуси под контролем, и на...
 
Новости дня
Новости
 
Генетики открыли участок ДНК, влияющий на тяжесть коронавирусной инфекции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика