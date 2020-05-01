В Дзержинском районе умер 56-летний врач УЗИ, у него был коронавирус

Источник материала: Tut.by

28 апреля в Дзержинском районе умер 56-летний врач ультразвуковой диагностики. Илья Лемеза работал в нескольких частных медцентрах в Минске. После того, как у него обнаружили коронавирус, находился на самоизоляции дома в Фаниполе. По словам родных, он уже шел на поправку — прошли кашель и температура, но неожиданно сгорел за одень день.



Илья Лемеза. Фото: mrt.by

О том, что у Ильи Ивановича был подтвержденный коронавирус «Нашай нiве» сообщила супруга:

— Не знаю, где мог подцепить вирус, он же доктором был. Он был дома на самоизоляции. Уже и температура прошла, и кашель, мы радовались этому. А потом за один день сгорел.

Илья Лемеза умер 28 апреля. Сегодня, 1 мая, пройдут похороны. По словам вдовы, гроб будет закрытым, в свидетельстве о смерти написано «неуточненная пневмония».

Илье Ивановичу было 56 лет, стаж работы — более 30 лет. Коллеги говорят, что это был высококлассный специалист, раньше он работал в 11-й больнице в Минске, последнее время — в частных медцентрах «Томография» и «Эксана».

— У нас он работал два раза в неделю, — рассказал TUT.BY директор медцентра «Томография» Андрей Маркушев. — Последний раз на работе был 10 апреля, а с 15-го ушел в плановый отпуск. Во время отпуска мы общались, планировали его график работы на май, мы даже не подозревали, что у него проблемы со здоровьем. А 29 апреля мне сообщили, что Илья Иванович умер. Ни у кого из наших других сотрудников или пациентов проявления коронавирусной инфекции нет. Хочу сказать, что Илья Лемеза был высококлассным специалистом. Последнее время в связи с эпидемией у нас снизилась нагрузка, многие пациенты ушли на самоизоляцию и отказывались от плановых приемов, но к Илье Ивановичу всегда была хорошая запись.

Случаи смерти медиков, у которых был COVID-19 и/или пневмония

20 апреля TUT.BY сообщил о смерти 41-летней медсестры из Витебской областной клинической больницы Надежды Фоминой — у нее была пневмония с коронавирусом.

8 апреля в реанимации 2-й клинической больницы Борисова умер фельдшер скорой помощи Василий Липилин. По информации его коллеги, у Василия была двусторонняя пневмония и положительный результат теста на коронавирус.

3 апреля умерла 47-летняя медсестра Витебской городской клинической больницы № 1 Светлана Киселева: она лечилась от тяжелой двусторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза.

В Докшицах 21 апреля умерла от пневмонии 45-летняя медсестра Оксана Радкевич. Она работала в детской консультации центральной районной больницы. У женщины была пневмония, она лежала на искусственной вентиляции легких. О том, выявлен ли у медсестры коронавирус, у редакции данных нет.

28 апреля в Барановичах умерла 54-летняя Елена Пашко — врач городской поликлиники № 3. Она лечилась от пневмонии. Медицинских документов, где была бы указана точная причина смерти врача, в администрации на момент общения с TUT.BY не было, как не было и результата ее теста на коронавирус.

30 апреля в Любани умер 54-летний врач-рентгенолог Леонид Савич, у которого был подтвержденный COVID-19.

16 апреля Минздрав сообщил, что в Беларуси 419 медицинских работников были инфицированы COVID-19. С тех пор новых данных по медикам ведомство не сообщает, как и количество умерших медработников. Известно лишь, что больше всего случаев заражения в Минске, на втором месте Витебская область, на третьем — Минская.