Православным священникам Беларуси, которые пренебрегают санитарными нормами, грозит церковный суд

Митрополит отметил, что неоднократно направлял в епархии, монастыри и приходы Белорусской православной церкви основанные на рекомендациях специалистов-эпидемиологов инструкции по противодействию COVID-19. Но, по его словам, не все отнеслись к рекомендациям «с должным вниманием и послушанием».





«Мы не закрывали храмы и монастыри для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, но небрежное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к выполнению инструкций предупреждения заболевания со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священников, монахов и мирян, как из числа приходских работников, студентов духовных школ, так и простых верующих», – заявил экзарх.





Так, некоторые священники и монахи сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. А 29 апреля в результате заболевания коронавирусом умер священник Петро-Павловского собора в Минске , иерей Геннадий Бутько.





Митрополит вновь призвал «архипастырей, пастырей, игуменов, игумений и всех верных детей Белорусской православной церкви прислушаться к призывам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и рекомендациям Минздрава».





Так, по его словам, в храмах и монастырях следует строго соблюдать санитарные нормы, придерживаться безопасной дистанции и необходимых мер предосторожности, воздерживаться от участия в богослужении, посещения храмов и мест общего собрания людей при наличии признаков какого-либо заболевания.





«Помните, что халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции священноначалия церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или «стояния в правде», но преступлением против близких, а значит – и против Бога. И отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по евангельскому закону, а перед людьми – по законам государства. В случае выявления открытого пренебрежения санитарными нормами клирики подпадут под самые строгие канонические угрозы и могут быть привлечены к церковному суду», – заявил руководитель БПЦ.





Он призвал «по мере возможностей продолжать проведение богослужений, руководствуясь при этом ситуацией на местах». В случае заболевания клириков и певцов допускается уменьшить количество еженедельных богослужений. Также рекомендуется совершение общественной молитвы на улице. В местах со сложной эпидемиологической ситуацией разрешается совершение богослужений в храмах без участия верующих.





Напомним, что ларуси – в Минске, Гродно , Жировичах, Смиловичском районе – закрылись уже несколько православных монастырей, у обитателей которых обнаружили коронавирус. Также на лечении находились два епископа, но официально COVID-19 у них подтвержден не был.







