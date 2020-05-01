Названы диеты, которые повышают риск заражения коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Диет, которые основываются на голодании или исключении основных питательных веществ, категорически не стоит придерживаться во время пандемии. Они негативно сказываются на функционировании иммунной системы и тем самым увеличивают риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта, диетолога Екатерину Бурляев.









По словам специалиста, правильно рассчитанное питание способно привести к коррекции массы тела тех, у кого имеются отклонения в сторону ожирения или же недостатка веса.



Однако чаще всего в режиме самоизоляции у людей значительно снижается физическая активность. Именно поэтому калорийность суточного рациона должна быть снижена.

В период самоизоляции необходимо придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, ужин должен быть за 3-4 часа до сна, пояснила диетолог.





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