Медики запустили «голый флешмоб», чтобы показать свою беззащитность во время эпидемии

Источник материала: KYKY

В условиях эпидемии медики как никто иной ощущают на себе дефицит СИЗ. Чтобы превлечь внимание к этой проблеме, немецкие работники медицины запустили « голый флешмоб » – и теперь фотографируются обнаженными, чтобы показать свою беззащитность перед коронавирусом, пишет The Guardian.

Акцию, ставшую популярной в немецком сегменте интернета, начал врач Рубен Бернау, который заявил, что он и его команда не были в достаточной мере оснащены средствами защиты для борьбы с вирусом. Нагота, считает Бернау, – лучшая тому иллюстрация.

Врачи – как мужчины, так и женщины – позируют без одежды, прикрывая тела папками, рулонами туалетной бумаги и медоборудованием. Кристиан Рехтенвальд, врач общей практики, сказал, что участники флешмоба вдохновились французским доктором Аленом Коломбье. Он сфотографировался голым и назвал себя и своих коллег «пушечным мясом» в борьбе с пандемией.

С того момента, как в конце января COVID-19 попал в Германию, немецкие врачи не раз жаловались на нехватку СИЗ. Фирмы, выпускающие защитную одежду, увеличили мощности своих производств, но все равно не смогли целиком удовлетворить спрос. Сотрудники клиник и домов престарелых до сих пор обращаются с просьбами поставок респираторов, защитных очков и перчаток. Медперсонал также сообщал о том, что из больниц часто воруют дезсредства и маски. Полиция винит в этом организованные преступные группировки.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.