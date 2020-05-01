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Британия прошла пик заболеваемости

01.05.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Пик заболеваемости COVID-19 пройден в Британии. Об этом заявил премьер-министр Королевства Борис Джонсон.

Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании: "Итак, я могу подтвердить сегодня, что впервые мы преодолели пик коронавирусной инфекции и сейчас находимся на нисходящем склоне. Мы как будто проехали длинный тоннель в горах и теперь видим перед собой свет. У нас много причин надеяться на долгосрочную перспективу - Великобритания возглавляет международные усилия по поиску вакцины".

Джонсон также рассказал, что уже на следующей неделе представит правительству план по смягчению карантинных мер. Его основные цели - перезапустить экономику, снова открыть школы и возобновить работу компаний. 

 
 
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Пик заболеваемости COVID-19 пройден в Британии. Об этом заявил премьер-министр Королевства Борис Джонсон. Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании: "Итак, я...
 
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