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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Британия прошла пик заболеваемости Пик заболеваемости COVID-19 пройден в Британии. Об этом заявил премьер-министр Королевства Борис Джонсон. Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании: "Итак, я...

Пик заболеваемости COVID-19 пройден в Британии. Об этом заявил премьер-министр Королевства Борис Джонсон.Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании: "Итак, я могу подтвердить сегодня, что впервые мы преодолели пик коронавирусной инфекции и сейчас находимся на нисходящем склоне. Мы как будто проехали длинный тоннель в горах и теперь видим перед собой свет. У нас много причин надеяться на долгосрочную перспективу - Великобритания возглавляет международные усилия по поиску вакцины".Джонсон также рассказал, что уже на следующей неделе представит правительству план по смягчению карантинных мер. Его основные цели - перезапустить экономику, снова открыть школы и возобновить работу компаний.