Найдена альтернатива маскам для защиты от коронавируса

Источник материала: ОНТ

В качестве альтернативной защиты от коронавируса врачи предложили пластиковый щиток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress .





По мнению специалистов из Университета Айовы, данное средство защиты уже достаточно широко используется многими медиками. Они намного удобнее масок как в носке, так и с практической точки зрения. Так, щиток можно использовать многократно. Для очищения вам понадобится обычная мыльная вода или дезинфицирующее средство.





По словам медиков, щиток снижает воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от заражённого. Специалисты уточнили, что масштабные исследования ещё не проводились. Однако более ранние работы продемонстрировали высокую эффективность щитков при применении их рядом с пациентами с гриппом.



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