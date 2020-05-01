ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Найдена альтернатива маскам для защиты от коронавируса

01.05.2020 14:45 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Найдена альтернатива маскам для защиты от коронавируса
В качестве альтернативной защиты от коронавируса врачи предложили пластиковый щиток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

По мнению специалистов из Университета Айовы, данное средство защиты уже достаточно широко используется многими медиками. Они намного удобнее масок как в носке, так и с практической точки зрения. Так, щиток можно использовать многократно. Для очищения вам понадобится обычная мыльная вода или дезинфицирующее средство.

По словам медиков, щиток снижает воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от заражённого. Специалисты уточнили, что масштабные исследования ещё не проводились. Однако более ранние работы продемонстрировали высокую эффективность щитков при применении их рядом с пациентами с гриппом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В качестве альтернативной защиты от коронавируса врачи предложили пластиковый щиток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress. По мнению специалистов...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси за сутки – 890 положительных тестов и 4 смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика