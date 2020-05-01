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Найдена альтернатива маскам для защиты от коронавируса
01.05.2020 14:45 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В качестве альтернативной защиты от коронавируса врачи предложили пластиковый щиток. Об этом
По мнению специалистов из Университета Айовы, данное средство защиты уже достаточно широко используется многими медиками. Они намного удобнее масок как в носке, так и с практической точки зрения. Так, щиток можно использовать многократно. Для очищения вам понадобится обычная мыльная вода или дезинфицирующее средство.
По словам медиков, щиток снижает воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от заражённого. Специалисты уточнили, что масштабные исследования ещё не проводились. Однако более ранние работы продемонстрировали высокую эффективность щитков при применении их рядом с пациентами с гриппом.
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В качестве альтернативной защиты от коронавируса врачи предложили пластиковый щиток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress. По мнению специалистов...
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