Завотделением Минской облбольницы рассказал, когда в Беларуси будет пик заболевания коронавирусом

















tvr.by . Завотделением Минской областной больницы эпидемиолог Виктор Сущевич сообщил, что пик заболеваемости, по исследованиям международных экспертов, в Беларуси придется на 20-е числа мая и дальше пойдет на спад, сообщает





Специалист подчеркнул, что уже сегодня, исследуя опыт зарубежных коллег, можно отследить, как формируется коллективный иммунитет и с какими вызовами столкнется мировая система здравоохранения.





Напомним, по данным Минздрава на 30 апреля, в Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 14 027 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 2 386 пациентов. Умерли 89 человек. Прирост случаев коронавируса за сутки составил 846. Число летальных исходов увеличилось на 5.





Ранее исследователи Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали, что в Беларуси поворотной датой распространения коронавируса будет 29 апреля, к 4 июня эпидемия завершится на 97%, к 16 июня — на 99%, а полностью — 14 августа.







