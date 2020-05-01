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Завотделением Минской облбольницы рассказал, когда в Беларуси будет пик заболевания коронавирусом

01.05.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Минздрава на 30 апреля, в Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 14 027 случаев коронавирусной инфекции.





Завотделением Минской областной больницы эпидемиолог Виктор Сущевич сообщил, что пик заболеваемости, по исследованиям международных экспертов, в Беларуси придется на 20-е числа мая и дальше пойдет на спад, сообщает tvr.by.

Специалист подчеркнул, что уже сегодня, исследуя опыт зарубежных коллег, можно отследить, как формируется коллективный иммунитет и с какими вызовами столкнется мировая система здравоохранения.

Напомним, по данным Минздрава на 30 апреля, в Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 14 027 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 2 386 пациентов. Умерли 89 человек. Прирост случаев коронавируса за сутки составил 846. Число летальных исходов увеличилось на 5.

Ранее исследователи Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали, что в Беларуси поворотной датой распространения коронавируса будет 29 апреля, к 4 июня эпидемия завершится на 97%, к 16 июня — на 99%, а полностью — 14 августа.
 
 
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По данным Минздрава на 30 апреля, в Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 14 027 случаев коронавирусной инфекции.
 
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