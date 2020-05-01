Охрана здоровья Владимира Путина в условиях эпидемии обеспечивается на максимальном уровне









Всех, кто контактировал с главой правительства, изолируют и проведут дополнительное тестирование. При этом в Кремле отрицают, что Михаил Мишустин может не вернуться к исполнению своих обязанностей после выздоровления.





Путин, судя по заявлениям его пресс-секретаря, не намерен расставаться с Михаилом Мишустиным. После того как он вылечится от коронавируса, вернётся в своё кресло, заверили в Кремле. Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения о том, что Мишустин больше не будет главой правительства. Об этом написало интернет-издание Медуза со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.





Премьер России будет лечиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей, рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. В каком именно — не уточнил. По словам Белякова, Мишустин сразу рассказал президенту о том, что болен коронавирусом, как только пришли результаты тестов.