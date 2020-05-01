Источник материала: БT

Удаленку своевременно узаконили и в Беларуси

Пандемия поставила под сомнение модель глобализации

Пандемия создала беспрецедентную нагрузку на продовольственную систему во всем мире.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Moody’s: восстановление мировой экономики начнется уже во второй половине 2020 года Экономисты уже пытаются прогнозировать последствия нынешней пандемии коронавируса. Аналитики агентства Moody’s ожидают, что восстановление мировой экономики...

Экономисты уже пытаются прогнозировать последствия нынешней пандемии коронавируса. Аналитики агентства Moody’s ожидают, что восстановление мировой экономики начнется уже во второй половине 2020 года - кризис будет недолгим, хотя и глубоким. Цена на нефть, по прогнозам агентства, в 2020 году в среднем будет на уровне $40-45 за баррель, а дальше вернется к диапазону $50-70. Но пока физические барьеры и карантин в настоящем сокращают производство и потребление. Ждать ли взрывного роста экономики после (как это уже было в истории) или пандемия навсегда изменит существующий порядок? РепортажО ней уже заговорили как о новой реальности. Многие работодатели в пандемию опробовали труд на дистанции и уверены: это работающая схема. Экономия затрат на аренду офисов, более гибкий график для сотрудников, возможность нанимать кадры с периферии. Массовый переход на удаленку позволяет регионам участвовать в общем рынке труда на равных. К тому же пандемия отфильтровала кадровый спрос, выдвинув на первый план вакансии, которые диктует время.К слову, в нынешнем году удаленку своевременно узаконили и в Беларуси. Депутаты внесли изменения в Трудовой кодекс, тем самым повысив мобильность и гарантии для трудящихся. Бизнес верит: это перспективно. И не только в деловой среде.Многие IT-гиганты уже делают максимум продуктов для дистанционной работы (корпоративные мессенджеры, сервисы видеоконференций). Вообще кризис обеспечил этот бизнес новыми возможностями: спрос на готовые решения (как компаниям сокращать издержки, эффективно расходовать ресурсы) высок как никогда. И это лучшее время для цифровизации нашей жизни. Не только экономики. Темпы уже возросли в 10 раз.Пандемия поставила под сомнение модель глобализации: открытые границы, как никогда, показали свою уязвимость и значимость политики продовольственной и энергетической безопасности. Именно сейчас границы обрели былое значение, говорят экономисты. Система должна быть более дальновидной и восприимчивой к тому, что экономическая глобализация превзошла политическую. Нужен более прочный баланс между преимуществами глобализации и необходимой опорой на собственные силы.Страны частично закрывали экспорт во благо национальным интересам, испытывали острую нужду в сельзохработниках. Эксперты говорили о реальных кризисных рисках и росте цен на продукты питания. Но последние данные ООН показали: подорожали только фрукты. Зерно, растительные масла, сахар вообще ушли в минус. Для молока и мяса не все так критично, и это шанс для Беларуси - заработать на продовольственном экспорте.Что ждет туристический рынок? Бесспорно, открытия границ. Как очевидно и то, что внутренняя конкуренция на этом рынке снизится. Не все компании выдержат испытание вирусом. Но уменьшится не только конкуренция. Поначалу снизится и спрос. Эксперты отрасли уверяют: люди будут бояться тратить деньги. А потому и резкого скачка цен ждать не стоит, как и больших скидок на путешествия.