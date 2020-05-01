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Moody’s: восстановление мировой экономики начнется уже во второй половине 2020 года
01.05.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЭкономисты уже пытаются прогнозировать последствия нынешней пандемии коронавируса. Аналитики агентства Moody’s ожидают, что восстановление мировой экономики начнется уже во второй половине 2020 года - кризис будет недолгим, хотя и глубоким. Цена на нефть, по прогнозам агентства, в 2020 году в среднем будет на уровне $40-45 за баррель, а дальше вернется к диапазону $50-70. Но пока физические барьеры и карантин в настоящем сокращают производство и потребление. Ждать ли взрывного роста экономики после (как это уже было в истории) или пандемия навсегда изменит существующий порядок? Репортаж Ольги Анищенко.
О ней уже заговорили как о новой реальности. Многие работодатели в пандемию опробовали труд на дистанции и уверены: это работающая схема. Экономия затрат на аренду офисов, более гибкий график для сотрудников, возможность нанимать кадры с периферии. Массовый переход на удаленку позволяет регионам участвовать в общем рынке труда на равных. К тому же пандемия отфильтровала кадровый спрос, выдвинув на первый план вакансии, которые диктует время.
Удаленку своевременно узаконили и в Беларуси
К слову, в нынешнем году удаленку своевременно узаконили и в Беларуси. Депутаты внесли изменения в Трудовой кодекс, тем самым повысив мобильность и гарантии для трудящихся. Бизнес верит: это перспективно. И не только в деловой среде.
Владимир Карягин, председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства: "Это сегодня обыденный инструмент нашего бизнеса. И он будет, конечно, наращиваться. Цифровизация экономики должна сделать несколько шагов вперед и, конечно, затронуть сферу государственного управления".
Многие IT-гиганты уже делают максимум продуктов для дистанционной работы (корпоративные мессенджеры, сервисы видеоконференций). Вообще кризис обеспечил этот бизнес новыми возможностями: спрос на готовые решения (как компаниям сокращать издержки, эффективно расходовать ресурсы) высок как никогда. И это лучшее время для цифровизации нашей жизни. Не только экономики. Темпы уже возросли в 10 раз.
Пандемия поставила под сомнение модель глобализации
Пандемия поставила под сомнение модель глобализации: открытые границы, как никогда, показали свою уязвимость и значимость политики продовольственной и энергетической безопасности. Именно сейчас границы обрели былое значение, говорят экономисты. Система должна быть более дальновидной и восприимчивой к тому, что экономическая глобализация превзошла политическую. Нужен более прочный баланс между преимуществами глобализации и необходимой опорой на собственные силы.
Пандемия создала беспрецедентную нагрузку на продовольственную систему во всем мире.
Страны частично закрывали экспорт во благо национальным интересам, испытывали острую нужду в сельзохработниках. Эксперты говорили о реальных кризисных рисках и росте цен на продукты питания. Но последние данные ООН показали: подорожали только фрукты. Зерно, растительные масла, сахар вообще ушли в минус. Для молока и мяса не все так критично, и это шанс для Беларуси - заработать на продовольственном экспорте.
Что ждет туристический рынок? Бесспорно, открытия границ. Как очевидно и то, что внутренняя конкуренция на этом рынке снизится. Не все компании выдержат испытание вирусом. Но уменьшится не только конкуренция. Поначалу снизится и спрос. Эксперты отрасли уверяют: люди будут бояться тратить деньги. А потому и резкого скачка цен ждать не стоит, как и больших скидок на путешествия.
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Экономисты уже пытаются прогнозировать последствия нынешней пандемии коронавируса. Аналитики агентства Moody’s ожидают, что восстановление мировой экономики...
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