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You are the champions: Queen и Адам Ламберт посвятили песню врачам
01.05.2020 18:29 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Участники группы Queen совместно с Адамом Ламбертом записали кавер-версию легендарного хита We are the champions. Музыканты посвятили ее медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
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В текст песни We are the champions внесли небольшие изменения, и она превратилась в You are the champions. Клип начинается с кадров опустевших из-за эпидемии и карантинных мер городов, затем в нем появляются фото и фрагменты видеороликов с врачами и медсестрами, работающими в больницах в разных концах света.
Гитарист Queen Брайан Мэй, комментируя выход видео, заявил, что врачи, а также все те, кто продолжает работать на благо других в период пандемии, являются «нашими новыми чемпионами». Барабанщик Роджер Тэйлор добавил: «будучи отцом дочери, оказавшейся в первых рядах (в борьбе с вирусом. — Прим. RFI), я прекрасно осознаю всю критическую важность того, что делается ежедневно для нашего спасения и спасения общества». Дочь Тэйлора работает врачом в одной из лондонских больниц.
Напомним, на 2021 год Queen и Адам Ламберт планировали совместный тур по Европе. Из-за эпидемии коронавируса подготовку к нему было решено приостановить.
В Канаде и Франции композиции в поддержку врачей
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В текст песни We are the champions внесли небольшие изменения, и она превратилась в You are the champions. Клип начинается с кадров опустевших из-за эпидемии и карантинных мер...
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