День труда: о белорусской стратегии защиты трудящихся в условиях пандемии и мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

День труда в этом году в Беларуси – особый, учитывая, что наша страна фактически единственная в мире не остановила работу предприятий и заводов. Люди продолжают трудиться, а, значит, и зарабатывать деньги. Большинство других государств пошло по иному пути. Впрочем, всеобщий карантин уже массово отменяется. И, по мнению экономистов, последствия от такого вынужденного простоя будут куда более масштабными и негативными, чем излишние меры противодействия COVID-19. Право человека на труд – как один из главных элементов поддержки предприятий и бизнеса в Беларуси.

Бизнесмены, с разной степенью успешности выросшие на цитатах великих умов из списка Forbes, в нынешних реалиях, кажется, больше внимания обратили бы не на мотивирующие лозунги типа «верьте в себя – и всё будет!», а на идеи более рациональные. Например, на следующую: «Бизнес – это всегда борьба, а победители всегда покрыты шрамами». Борьба эта очевидно ожесточилась в условиях мировой пандемии коронавируса – там, где в прошлом году хотели бы больше чистой прибыли, сегодня уже соглашаются на просто отсутствие банкротства.

Белорусский бизнес на этом фоне, на самом деле – во вполне себе комфортных условиях. Тотального закрытия магазинов, ресторанов и торговых центров директивным способом не было, но поток клиентов, конечно, снизился. Что делать? Госпредприятия, которые не могут экспортировать продукцию, точно выкарабкаются – их поддержит собственник, то есть государство. Но частный бизнес тоже просит помощи. И вроде как готов предложить что-то взамен.

Но при этом краеугольным камнем в вопросе, кому помогать в первую очередь, а кому в десятую, логично являются люди, то есть наёмные работники. Как раз в День труда этот аспект сегодняшней жизни трудящихся особо важен. Прибыль завода, даже если завод этот предельно важен для страны – это вопрос макроэкономики. Экономика же человеческая проще – важно, чтобы тот, кто честно трудился, не остался без денег не по своей вине.

И белорусская модель помощи бизнесу в условиях коронавируса как раз основана на защите людей: там, где крах предприятия оставит без работы сотни человек – меры принимаются в первую очередь, а если это кафе на 5-7 сотрудников – извините, пока, пожалуйста, подумайте самостоятельно, что делать. Причём тут как раз нет жёсткого разделения на государственную собственность и частную. Александр Лукашенко не единожды говорил – везде работают наши люди, какая разница, у кого акции? Модель вырисовывается именно на защиту интересов трудящихся. И даже индивидуальные предприниматели в неё попадают, они ведь тоже трудящиеся, правда, на самих себя. Бизнесу сложно, это правда – но разве это бизнес, когда легко? Даже если сравнить с соседней Россией, и сравнения такие звучат всё чаще.

Эксперт уровня депутата Госдумы – это оперативное подтверждение базового тезиса бизнеса высокого уровня: кризис – это время возможностей. Понять это наших предпринимателей призывают даже из стран, где возможностей таких нет в принципе.

При этом Александр Лукашенко, даже не единожды резко высказываясь об отдельных бизнесменах, которые сверхприбыль вложили в квартиры и машины, а теперь требуют помощи, всё же неделю назад подписал Указ по поддержке субъектов хозяйствования в нынешней эпидситуации. Бизнес пока капризничает – мол, механизм ещё не проработан, идёт обсуждение – и теряется время. Но ведь и их решения бывают разными. Из опыта в сфере общепита: один ресторан оперативно организует доставку питания на дом и переводит сотрудников кухни в курьеры, но без потери зарплат, а другой – увольняет полштата и просто поднимает цены для клиентов вдвое: вас же меньше стало, платите больше тогда. Здесь как раз помогли бы профсоюзы трудящихся в частных компаниях, на чём настаивает Александр Лукашенко.

Кстати, из личного общения с бизнесменами сложилась такая картина: большинство говорят, а то и кричат о господдержке, единицы, и, как правило, это владельцы самых устойчивых предприятий, категоричны: мы – бизнес, мы ничего не просим, потому что были готовы к любой ситуации и страховали риски. Даже больше – кулуарно говорят, что нынешняя ситуация очистит бизнес-среду, вымыв из неё лишние деньги, которые оседают сверхдоходами на счетах крупных игроков. Так что, коронавирусный кризис – время возможностей. Даже если для начала это возможность остаться на плаву.

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