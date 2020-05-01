|
Главврач Коммунарки рассказал о еще одном симптоме коронавируса
01.05.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции — у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
По его словам, вопросы о мутации вируса можно обсуждать, только наблюдая за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также сравниваются с опытом зарубежных коллег.
«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — сказал Проценко.
Главврач подтвердил также, что сотрудники его больницы нередко заражаются коронавирусом. «Но статистика очень интересная: заболеваемость докторов, которые работают в ковидных центрах, меньше, нежели у докторов, которые работают в обычных многопрофильных стационарах», — сказал Проценко.
По мнению медика, это вполне объяснимо и подтверждает тот факт, что врачи профильных больниц хорошо защищены на работе имеющимися в их распоряжении средствами индивидуальной защиты. Он считает, что инфицирование медперсонала чаще всего происходит не в клинике, а за ее пределами. В подтверждение Проценко привел собственный случай: доктор, ранее
Также в своем аккаунте в
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1169. Правительство РФ запустило ресурс
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)