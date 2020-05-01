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Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

01.05.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стартовали очередные длинные выходные. В эти дни, как правило, возрастает нагрузка на торговлю. Люди потянулись в магазины, на рынки. И вот сейчас работники торговли, можно сказать, сдерживают вторую линию обороны против Covid-19, ведь им приходится целыми днями работать с сотнями покупателей. Е если в гипермаркете за организацию средств индивидуальной защиты отвечает организация, то на рынке ответственность лежит на каждом предпринимателе. Как работает мелкий бизнес в условии пандемии на примере Бреста? Смотрите наш фото- и видеорепортаж.

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Рынок «Лагуна» – один из наиболее крупных торговых объектов города. Расположен в спальном микрорайоне. Сегодня здесь работает свыше 500 предпринимателей и это около половины от всех точек рынка. Остальные по разным причинам взяли паузу. Здесь есть и продовольственный и промтоварный сектор. В условиях эпидемии людей стало значительно меньше, а уровень сознательности в покупательской среде довольно высокий.

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Татьяна Зеленая, педагог, работает в одном из детских садов Бреста. На рынок пришла всей семьей. Несмотря на то, что это не закрытое помещение, предпочитает общаться с продавцами в маске, а при выборе покупок использует перчатки. Говорит, у них на работе также:

- Мы тоже соблюдаем в саду режим. Все в масках. У нас очень серьезно, все-таки с детьми работаем. Кварц, бесконечное мытье, детям сами тщательно моем руки, даже, может, чаще, чем надо. Мы прививаем им навыки самообслуживания, но теперь и сами себя с этим привитием контролируем.

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Продавцы также во всеоружии. Маски, антисептики – тотальная гигиена. Елена Ошуркевич, предприниматель, продает овощи и фрукты. Работа с продуктами питания крайне ответственна, поэтому, говорит продавец, к санобработке подходят со всей серьезностью:

- В начале дня и в конце дня обрабатываем просто прилавок, без товара. Выкладываем маски, антисептик. Расстояние соблюдается, благо, прилавок широкий. Но и покупателей стало меньше, а те, которые берут товар – стараются держать дистанцию и уходят быстро. По рынку никто праздно не гуляет.

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Впрочем, несмотря на санитарные нормы, в условиях эпидемии лучше перестраховаться. Дома, говорит Елена Ошуркевич, желательно все-таки тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи, особенно, если употреблять их без термической обработки:

- Некоторые моют с содой, с хозяйственным мылом, щеткой. Я считаю, что можно потеплее водичкой и немного соды или уксуса добавить.

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Принимают меры безопасности и в павильонах, где продается не пищевая продукция. Мария Самусик, тоже предприниматель, а по совместительству председатель Совета рынка, на моих глазах протирает бижутерию, упакованную в пластиковые пакетики. Мария с уверенностью говорит о всех предпринимателях, торгующих на рынке:

- Санитарная обработка обязательна. Каждое утро мы протираем прилавки. И обрабатываем в течение дня. Вот, видите, при подаче туалетной воды я протираю бутылочку и подаю человеку. Разумеется, протираем руки, носим маски.

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Предприниматели, торгующие на рынке в Бресте, встречают коронавирус во всеоружии

Уходя с рынка, я решил сделать «контрольную покупку». Зашел в первый попавшийся павильон с мясной продукцией. Взял килограмм свинины. Протянул пластиковую карточку. Продавец вежливо попросила ее на одну секунду и, провела операцию, предварительно обработав карту антисептиком. Зачет! На выходе из павильона, услышал объявление по громкой связи, что на рыночной аптеке можно приобрести хороший антисептик. Пожалуй, зайду и туда.

 
Теги: Брест
 
 
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  Стартовали очередные длинные выходные. В эти дни, как правило, возрастает нагрузка на торговлю. Люди потянулись в магазины, на рынки. И вот сейчас работники...
 
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