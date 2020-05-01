Заявление Патриаршего Экзарха в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции в Республике Беларусь

Источник материала: Вороновская газета





Преосвященные архипастыри,досточтимые священники и диаконы,боголюбивые иноки и инокини,возлюбленные во Христе братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В нынешние пасхальные дни жители Беларуси, как и всего мира, переживают особое чувство тревоги за себя и своих родных и близких в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции.

Ранее неизвестное, нетипичное для сознания человека и крайне опасное для многих заболевание с пугающими темпами распространилось по всем странам и континентам. Число заболевших в мире превысило 3.250.000 человек, 229.000 из них стали жертвами инфекции.

По состоянию на 30 апреля 2020 года число заболевших в Республике Беларусь превысило 14.000 человек. К сожалению, у многих инфицированных, в особенности у людей, имеющих сопутствующие хронические заболевания, болезнь протекает более сложно и трагично. Ежедневно пополняется скорбная статистика о людях, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Но, по свидетельству специалистов Министерства здравоохранения, есть и те, кто переносят болезнь легко или бессимптомно. И такие люди, сами того не подозревая, могут быть источниками заражения окружающих. Именно этим обусловлен призыв врачей к людям по возможности оставаться дома, воздерживаться от участия в общественных мероприятиях, ограничить личные контакты. Основанные на компетентных рекомендациях специалистов-эпидемиологов инструкции по противодействию коронавирусной инфекции неоднократно направлялись в епархии, монастыри и приходы Белорусской Православной Церкви (15 и 20 марта, 3, 11 и 17 апреля 2020 года).

К сожалению, не все верующие жители Беларуси и чада нашей Церкви отнеслись к рекомендациям специалистов Министерства здравоохранения и призывам Священноначалия Церкви с должным вниманием и послушанием. Мы не закрывали храмы и обители для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, но беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан.

Милостью Божией, большая часть заразившихся переносит заболевание в относительно легкой форме, но есть и те, кто нуждались и сегодня нуждается в госпитализации. Некоторые из числа заболевших священнослужителей и монашествующих в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии. К нашей общей скорби, в результате заболевания коронавирусной инфекцией 29 апреля на 57 году жизни преставился один из священнослужителей Минской епархии, клирик Петро-Павловского собора города Минска, иерей Геннадий Бутько.

В связи со сложившейся на сегодняшний день непростой ситуацией я вновь призываю архипастырей, пастырей, игуменов, игумений и всех верных чад Белорусской Православной Церкви прислушаться к призывам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и рекомендациям Министерства здравоохранения, которые проявляют сильное беспокойство за наше здоровье и даже жизнь.

Строго соблюдая санитарные нормы в храмах и монастырях, каждый человек сможет не только обезопасить себя, но и окружающих от страшного заболевания. Приходя в храмы, соблюдайте безопасную дистанцию и необходимые меры предосторожности. Помните, что каждый человек может быть носителем вируса, даже если у него заболевание протекает легко или бессимптомно. Он может заразить других, и для кого-то общение с болеющим бессимптомно человеком может стать опасным и даже смертельным. Воздерживайтесь от участия в богослужении, посещения храмов и мест общего собрания людей, если чувствуете малейшие признаки какого-либо заболевания.

Вновь обращаю особое внимание Преосвященных архипастырей, наместников и игумений монастырей, отцов благочинных и настоятелей приходов на необходимость неукоснительно следовать указаниям Святейшего Патриарха и Священного Синода, а также соблюдать все ранее доведенные до Вашего сведения инструкции, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Помните, что халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или «стояния в Истине», но преступлением против ближних, а значит — и против Бога. И отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по Евангельскому закону, а перед людьми — по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду.

Священнослужителей прошу, по мере возможностей, продолжать совершение богослужений, руководствуясь при этом ситуацией на местах. В случае заболевания клириков и певцов допускается изменение расписания в сторону уменьшения числа еженедельно совершаемых богослужений. В теплое время рекомендуется совершение общественной молитвы на улице.

В местах, где сложная эпидемиологическая ситуация, благословляется совершение богослужений в храмах без участия верующих, чтобы не подвергать риску возможного заражения людей.

Прошу продолжать возносить свои молитвы о даровании здравия, крепости сил и стойкости духа врачам, стоящим на передовой борьбы с эпидемией. Всех, кто имеет возможность, призываю оказывать посильную моральную и материальную помощь Министерству здравоохранения Республики Беларусь, а также заболевшим и членам их семей.

Будем надеяться на помощь Божию и Его милосердие, не теряя при этом благоразумие и трезвость рассуждения. Призываю всех молиться о даровании скорейшего выздоровления заболевшим, о упокоении душ почивших и о даровании каждому жителю Беларуси терпения, крепости и силы духа, искренней веры в Бога и надежды на Божественное милосердие.

Воскресший Христос Спаситель, видя наше искреннее обращение к Нему, наше покаяние и намерение жить по Заповедям Господним, поможет нам преодолеть это тяжёлое жизненное испытание.

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

+ Павел,митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

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