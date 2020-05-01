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Бундеслигу хотят возобновить 15 мая. Правительство вынесет решение на следующей неделе
01.05.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сезон в
Немецкая футбольная лига (DFL)
Изначально DFL была готова возобновить сезон 9 мая, но правительство отложило решение о возвращении лиги до следующей недели. Канцлер
Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун должен представить проект резолюции на следующем собрании, которое состоится 6 мая. Меркель
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Сезон в чемпионате Германии могут возобновить 15 мая.
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