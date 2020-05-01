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Рынок смартфонов показал рекордный спад из-за коронавируса
01.05.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Мировые поставки смартфонов снизились на 13% за первые четыре месяца 2020 года. Спад связан с пандемией COVID-19. Об этом сообщили аналитики Canalys и Counterpoint, передает The Verge.
Только в Китае отгрузка смартфонов за квартал рухнула на 18-27% по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением на рынке в истории.
Лидерами отрасли по-прежнему остаются Samsung, Huawei и Apple. Доля американской компании показала самый низкий спад — она отгрузила всего на два миллиона меньше устройств, чем в 2019 году.
Аналитики Canalys прогнозируют, что пик влияния коронавируса придется на второй квартал 2020 года.
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Мировые поставки смартфонов снизились на 13% за первые четыре месяца 2020 года. Спад связан с пандемией COVID-19. Об этом сообщили аналитики Canalys и Counterpoint, передает The Verge....
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