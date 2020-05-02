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Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце

02.05.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала об адаптации к отсутствию соревнований из-за коронавируса.

Пандемия нарушила привычный ход событий. Акценты сдвинулись. Нет соревнований, но есть время на родных и друзей... Как же быстро человек адаптируется, и как по-другому ценится то, чего лишают. Этот мир изменится. Мы научимся ценить саму возможность быть там, где сердце, — написала Соболенко в инстаграме.
 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала об адаптации к отсутствию соревнований из-за коронавируса.
 
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