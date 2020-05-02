Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце

Пандемия нарушила привычный ход событий. Акценты сдвинулись. Нет соревнований, но есть время на родных и друзей... Как же быстро человек адаптируется, и как по-другому ценится то, чего лишают. Этот мир изменится. Мы научимся ценить саму возможность быть там, где сердце, — написала Соболенко в инстаграме.







