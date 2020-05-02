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Некоторые документы для юрлиц и ИП автоматически продлят на три месяца

02.05.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые документы, необходимые юридическим лицам и ИП продлят в случае, если они перестают действовать в ближайшие три месяца, об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Беларуси.

В четверг глава Минэкономики Александр Червяков и другие чиновники в очередной раз встретились с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить конкретные меры по реализации указа президента "О поддержке экономики". На встрече Червяков рассказал о том, что готовится еще один проект указа, который предусматривает автоматическое продление на три месяца срока действия ряда документов, выданных гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля текущего года. Подготовлен и проект постановления правительства, в котором перечислены все документы, действие которых продлят.

"Это порядка двухсот административных процедур для граждан и свыше 150 административных процедур для юридических лиц и ИП. Среди последних, такие востребованные бизнесом документы как, например, генеральные лицензии на импорт и экспорт товаров, разрешения на размещение средства наружной рекламы, квалификационные аттестаты специалистов в строительстве, специальные разрешения на занятие трудовой деятельностью иностранным гражданам и привлечение иностранной рабочей силы в Республику Беларусь и другие", - рассказали в Минэкономики.

Кроме того, предлагают продлить сроки действия 15 документов, выдаваемых юрилицам и ИП вне административных процедур. 

"При подготовке проектов этих нормативных актов, мы преследовали три цели. Во-первых, снизить в данный момент административную нагрузку на бизнес. Во-вторых, так как многие из указанных в перечне процедур связаны с получением документов в организациях здравоохранения, мы стремимся снизить нагрузку на врачей. И в-третьих, если эти меры будут приняты, они поспособствуют снижению концентрации людей в тех местах, где получают справки. Тем самым мы прислушиваемся к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения", – пояснил Червяков.

Напомним, указ президента "О поддержке бизнеса" начал действовать на прошлой неделе. Он ориентирован на то, чтобы помощь представителям бизнеса, которые терпят убытки в условиях пандемии коронавируса.
 
 
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Некоторые документы, необходимые юридическим лицам и ИП продлят в случае, если они перестают действовать в ближайшие три месяца, об этом сообщили в пресс-службе...
 
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