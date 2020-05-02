Некоторые документы для юрлиц и ИП автоматически продлят на три месяца

В четверг глава Минэкономики Александр Червяков и другие чиновники в очередной раз встретились с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить конкретные меры по реализации указа президента "О поддержке экономики". На встрече Червяков рассказал о том, что готовится еще один проект указа, который предусматривает автоматическое продление на три месяца срока действия ряда документов, выданных гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля текущего года. Подготовлен и проект постановления правительства, в котором перечислены все документы, действие которых продлят.





"Это порядка двухсот административных процедур для граждан и свыше 150 административных процедур для юридических лиц и ИП. Среди последних, такие востребованные бизнесом документы как, например, генеральные лицензии на импорт и экспорт товаров, разрешения на размещение средства наружной рекламы, квалификационные аттестаты специалистов в строительстве, специальные разрешения на занятие трудовой деятельностью иностранным гражданам и привлечение иностранной рабочей силы в Республику Беларусь и другие", - рассказали в Минэкономики.





Кроме того, предлагают продлить сроки действия 15 документов, выдаваемых юрилицам и ИП вне административных процедур.





"При подготовке проектов этих нормативных актов, мы преследовали три цели. Во-первых, снизить в данный момент административную нагрузку на бизнес. Во-вторых, так как многие из указанных в перечне процедур связаны с получением документов в организациях здравоохранения, мы стремимся снизить нагрузку на врачей. И в-третьих, если эти меры будут приняты, они поспособствуют снижению концентрации людей в тех местах, где получают справки. Тем самым мы прислушиваемся к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения", – пояснил Червяков.





Напомним, указ президента "О поддержке бизнеса" начал действовать на прошлой неделе. Он ориентирован на то, чтобы помощь представителям бизнеса, которые терпят убытки в условиях пандемии коронавируса.







