В России назвали отличия симптомов сезонной аллергии от коронавируса

Источник материала: Tut.by

Роспотребнадзор на официальном сайте рассказал об отличиях симптомов сезонной аллергии и коронавирусной инфекции.



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Специалисты организации отнесли к симптомам поллиноза (сезонной аллергии) насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд. Как отличить эти симптомы от тех, что есть при COVID-19? При сезонной аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, болей в мышцах, кашля и одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

«Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19», — добавляют в ведомстве. Исключение — тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Напомним: в Беларуси на 1 мая зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19, что составляет 8 процентов от количества проведенных тестов. В мире количество зараженных коронавирусом превысило 3,2 миллиона человек.