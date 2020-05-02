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В России назвали отличия симптомов сезонной аллергии от коронавируса
02.05.2020 09:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Роспотребнадзор на официальном сайте
Специалисты организации отнесли к симптомам поллиноза (сезонной аллергии) насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд. Как отличить эти симптомы от тех, что есть при COVID-19? При сезонной аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, болей в мышцах, кашля и одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).
«Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19», — добавляют в ведомстве. Исключение — тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Напомним: в Беларуси на 1 мая зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19, что составляет 8 процентов от количества проведенных тестов. В мире количество зараженных коронавирусом превысило 3,2 миллиона человек.
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«Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19», - добавляют в ведомстве.
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