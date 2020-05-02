Женщины в команде Лукашенко: кто они такие?

Не так давно Александр Лукашенко заявил:





«Вообще говоря, у меня с женщинами всегда разговор получается. Поэтому я то и «женский», говорят, президент… Я всегда признаюсь, что больше доверяю женщинам».





По крайней мере, в последнее время слова руководителя страны не расходятся с делом. Всего за год белорусская власть пополнилась рядом женских лиц на высокопоставленных постах.





рассказывает , кто теперь входит в число самых влиятельных чиновниц страны. UDF.BY, кто теперь входит в число самых влиятельных чиновниц страны.





Администрация президента

Уже много лет в Администрации президента работает Наталья Эйсмонт, занимающая пост пресс-секретаря президента. Скоро исполнится два года как руководителем Главного идеологического управления Администрации президента работает Ольга Шпилевская.









Ольга Шпилевская. Фото: minsknews.by





Самым новым женским лицом в «политическом штабе» Лукашенко стала Ольга Чуприс.









Ольга Чуприс. Фото: psu.by





В конце прошлого года бывший проректор БГУ заняла должность заместителя главы Администрации и теперь курирует работу по изменению Конституции. На днях Лукашенко заявил, что новую версию основного закона следует ожидать в ближайшую пятилетку.

Парламент

Пожалуй, самой влиятельной женщиной в белорусской власти остается бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова. Недавно она пересела в кресло председателя Совета Республики.





Несмотря на недавние парламентские выборы, выделить кого-то еще из парламентариев не представляется возможным – настолько незначительную роль они играют во власти.

Правительство

В Беларуси по-прежнему есть только одна женщина-министр – Ирина Костевич, руководящая Министерством труда и социальной защиты. Но можно считать, что год назад к ней добавилась Татьяна Лугина: статус председателя концерна «Беллегпром» вполне можно сопоставить со статусом министра.







