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Женщины в команде Лукашенко: кто они такие?
02.05.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Возможно, еще никогда прежде среди высокопоставленных чиновников не было столько женщин.
Не так давно Александр Лукашенко заявил:
«Вообще говоря, у меня с женщинами всегда разговор получается. Поэтому я то и «женский», говорят, президент… Я всегда признаюсь, что больше доверяю женщинам».
По крайней мере, в последнее время слова руководителя страны не расходятся с делом. Всего за год белорусская власть пополнилась рядом женских лиц на высокопоставленных постах.
UDF.BY
Администрация президента
Уже много лет в Администрации президента работает Наталья Эйсмонт, занимающая пост пресс-секретаря президента. Скоро исполнится два года как руководителем Главного идеологического управления Администрации президента работает Ольга Шпилевская.
Ольга Шпилевская. Фото: minsknews.by
Самым новым женским лицом в «политическом штабе» Лукашенко стала Ольга Чуприс.
Ольга Чуприс. Фото: psu.by
В конце прошлого года бывший проректор БГУ заняла должность заместителя главы Администрации и теперь курирует работу по изменению Конституции. На днях Лукашенко заявил, что новую версию основного закона следует ожидать в ближайшую пятилетку.
Парламент
Пожалуй, самой влиятельной женщиной в белорусской власти остается бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова. Недавно она пересела в кресло председателя Совета Республики.
Несмотря на недавние парламентские выборы, выделить кого-то еще из парламентариев не представляется возможным – настолько незначительную роль они играют во власти.
Правительство
В Беларуси по-прежнему есть только одна женщина-министр – Ирина Костевич, руководящая Министерством труда и социальной защиты. Но можно считать, что год назад к ней добавилась Татьяна Лугина: статус председателя концерна «Беллегпром» вполне можно сопоставить со статусом министра.
Татьяна Лугина. Фото: infobank.by div>
Кроме того, за последнее время в правительстве увеличилось число женщин среди заместителей министров. Одной из наиболее заметных среди них внезапно стала Елена Богдан. Ее повысили только в марте, но в связи с коронавирусом замминистра здравоохранения не исчезает с телевизионных экранов.
С прошлого года замминистра экономики работает Елена Перминова.
Меньше года на посту заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли трудится Оксана Константинович.
Оксана Константинович. Фото: mart.gov.by
Год назад до замминистра в Министерстве транспорта и коммуникаций была повышена Наталья Александрович.
За несколько дней до нового 2020 года глава государства согласовал на должность заместителя министра юстиции Наталью Филиппову.
А теперь перечислим других женщин, которые уже несколько лет работают заместителями министров.
Ирина Старовойтова (Министерство образования)
Светлана Шевченко (Министерство по налогам и сборам)
Наталья Жукова (министерство здравоохранения)
Наталья Карчевская (Министерство культуры)
Анна Рябова (Министерство связи и информатизации)
Наталья Гордеенко (Министерство связи и информатизации)
Алла Ломакина (Минсельхозпрод)
Ольга Прудникова (Министерство энергетики)
Кроме того, значимые посты в правительстве теперь занимают следующие чиновницы.
Светлана Гурина, заместитель председателя концерна «Белнефтехим».
Марина Михальцевич, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром».
Инесса Короткевич, заместитель председателя правления «Белкоопсоюза».
Екатерина Лукьянова, заместитель председателя Госкомитета по имуществу.
Райисполкомы
Заметно расширилось число женщин и cреди руководителей районов. Если в 2017 году их было всего 3, то на данный момент – 7.
Весной текущего года председателем Чериковского райисполкома стала Александра Михеенко, а руководителем Бешенковичского райисполкома Галина Унукович.
Осенью прошлого года руководителем Московского района Минска назначили Татьяну Колядко.
Татьяна Колядко. Фото: metropoliten.by
Довольно давно председателями райисполкомов работают:
Ольга Мохорева (Добрушский район),
Елена Павлечко (Мозырский район)
Вероника Байкова (Лоевский район)
Елена Алексина (Гомельский район)
А вот в руководстве беларуских облисполкомов женщин не осталось. На прошлой неделе стало известно, что Елена Бубенчик больше не является заместителем председателя Гродненского облисполкома.
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Возможно, еще никогда прежде среди высокопоставленных чиновников не было столько женщин.
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