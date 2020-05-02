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Гродненское РУП «Фармация» передало медицинским учреждениям региона более 30 тысяч масок

02.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Медицинские работники всего мира находятся сейчас на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Гродненское РУП «Фармация» передало медицинским учреждениям региона более 30 тысяч масок
Сложная эпидемиологическая ситуация не только стала испытанием для всего человечества, но и показала, что готовность помогать, оказывать поддержку друг другу – не пустые слова, а реальный стимул к действиям.
 
В противостояние с серьезной инфекцией вступили и фармацевтические специалисты, которые делают все, что в их силах, для здоровья людей. В условиях пандемии аптеки предоставляют населению возможность приобрести нужное лекарство. Несмотря на большую загруженность и необходимость оперативно решать сложные задачи, Гродненское РУП «Фармация» оказало поддержку медицинским коллегам – врачам, медсестрам, тем, кто ежедневно защищает здоровье жителей региона. Самые необходимые средства защиты – более 30 тысяч масок и 2750 литров антисептика – были переданы поликлиникам Гродно, Гродненской областной станции медицинской помощи, а также центральным районным больницам региона. Такая забота в непростое для каждого время является проявлением солидарности, которая как никогда нужна для достижения общей цели.
 

Также руководство предприятия выразило благодарность всем медицинским и фармацевтическим работникам за самоотверженный, неоценимый труд по спасению жизни и здоровья людей и невероятную профессиональную ответственность.

 
Теги: Гродно
 
 
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Медицинские работники всего мира находятся сейчас на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Сложная эпидемиологическая ситуация не только стала...
 
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