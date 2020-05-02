Гродненское РУП «Фармация» передало медицинским учреждениям региона более 30 тысяч масок

Источник материала: Вороновская газета

Медицинские работники всего мира находятся сейчас на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Сложная эпидемиологическая ситуация не только стала испытанием для всего человечества, но и показала, что готовность помогать, оказывать поддержку друг другу – не пустые слова, а реальный стимул к действиям.

В противостояние с серьезной инфекцией вступили и фармацевтические специалисты, которые делают все, что в их силах, для здоровья людей. В условиях пандемии аптеки предоставляют населению возможность приобрести нужное лекарство. Несмотря на большую загруженность и необходимость оперативно решать сложные задачи, Гродненское РУП «Фармация» оказало поддержку медицинским коллегам – врачам, медсестрам, тем, кто ежедневно защищает здоровье жителей региона. Самые необходимые средства защиты – более 30 тысяч масок и 2750 литров антисептика – были переданы поликлиникам Гродно , Гродненской областной станции медицинской помощи, а также центральным районным больницам региона. Такая забота в непростое для каждого время является проявлением солидарности, которая как никогда нужна для достижения общей цели.

Также руководство предприятия выразило благодарность всем медицинским и фармацевтическим работникам за самоотверженный, неоценимый труд по спасению жизни и здоровья людей и невероятную профессиональную ответственность.