Коронавирус в мире: больше 3,3 миллиона зараженных, ВОЗ продлевает глобальный режим ЧС

За сутки в мире количество зараженных коронавирусом выросло до 3 345 203 человек, умерли почти 238 796 пациентов, выздоровели 1 055 663 человека, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о необходимости продлить глобальный режим ЧС, введенный из-за пандемии COVID-19. Он также объявил, что снова проведет заседание чрезвычайного комитета «через 90 дней или раньше, если это потребуется».
В США все еще наибольшее в мире число зараженных — 1 103 781 человек. В стране умерли 65 068 человек, выздоровели 164 015 пациентов. Сразу в нескольких американских штатах, администрациями большинства из которых руководят республиканцы, ослаблены ограничительные меры по сдерживанию эпидемии. Частично сняты локдауны в Техасе, Алабаме, Айдахо, Айове и Мэне. В Техасе вновь открыты рестораны, кинотеатры и магазины. Во многих других регионах СШАпроходят акции протеста против предписаний оставаться дома.
В странах Европы продолжается смягчение карантинных мер. К примеру, жители Испании (213 435 зараженных) снова могут выходить из дома на прогулку или для занятий спортом. В Австрии (15 531 зараженных)открываются все магазины.
В России зафиксировали 114 431 инфицированного, умерли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов. Москва — лидер по распространению коронавируса в России. По данным на 1 мая, в городе выявлены 57 300 случаев болезни, 5766 заразившихся выздоровели, 658 умерли. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
В Украине — 11 411 инфицированных, умерли 279, выздоровели 1498, в Польше — 13 105инфицированных, умер 651, выздоровел 3491, в Литве — 1399 инфицированных, 45 умерли, 594 выздоровели, в Латвии — 871 инфицированных, 16 умерли, 348 выздоровели.
Между тем в материковом Китае за истекшие сутки был зарегистрирован единственный случай заражения коронавирусом, причем у прибывшего из-за границы, новых смертей от COVID-19 не зарегистрировано.