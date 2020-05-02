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Сколько пропусков на Олимпиаду уже имеется у белорусских спортсменов

02.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В каких видах спорта у белорусов уже есть олимпийские лицензии

Сколько пропусков на Олимпиаду уже имеется у белорусских спортсменов
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Белорусские спортсмены в 2019–2020 годах участвовали в турнирах и выигрывали прямые олимпийские лицензии или выполняли необходимый норматив. Сколько пропусков уже имеется, разбирается корреспондент агентства «Минск-Новости».

Итак, именные пропуска на Игры завоевали представители легкой атлетики, современного пятиборья, спортивной гимнастики, плавания, конного спорта. В остальных видах спорта выигранные лицензии предоставляются на страну. Это значит, кто из претендентов на участие в Олимпиаде будет сильнее к началу соревнований, тот и поедет в Токио (необязательно тот, кто выиграл лицензию).


Белорусские представители «королевы спорта» разжились 17 лицензиями. Вот их имена: Дмитрий Дюбин, Виктория Рощупкина, Анна Терлюкевич (все — спортивная ходьба), Карина Таранда, Максим Недосеков (оба — прыжки в высоту), Кристина Тимановская (бег, 200 м), Ирина Жук (прыжки с шестом), Алина Талай, Эльвира Герман (обе — бег с барьерами), Анна Малыщик, Глеб Дударев (оба — метание молота), Дарья Борисевич (бег, 1 500 м), Татьяна Холодович (метание копья), Анастасия Иванова, Нина Савина, Ольга Мазуренок (все — марафон), Алена Дубицкая (толкание ядра).

В спортивной гимнастике отобрались в Токио-2021 Андрей Лиховицкий и Анастасия Алистратова. У белорусских представителей современного пятиборья два пропуска — у Ольги Силкиной и Ирины Просенцовой. В плавании у отечественных спортсменов три путевки. Они на счету Никиты Цмыга (100 м, спина), Ильи Шимановича (100 м, брасс), Анастасии Шкурдай (100 м, баттерфляй). В этом виде есть также лицензии (неименные) в эстафете — у мужчин (4 по 100 м), а также в смешанной комбинированной (4 по 100 м). Готовится к Играм трио представителей конного спорта — в троеборье Александр Зеленко и Александр Фоминов, в выездке — Анна Карасева.

Далее — неименные лицензии. В велосипедном спорте у спортсменов из Синеокой пять допусков. Из них три — в шоссе — по одному в мужской и женской групповой гонке, в женской индивидуальной гонке с раздельным стартом. На треке — еще два — у мужчин и женщин в омниуме (веломногоборье). Немало пропусков у представителей гребли на байдарках и каноэ — 12. А именно: мужская байдарка-одиночка (1 000 м) и байдарка-четверка (500 м), женская байдарка-одиночка (500 м), байдарка-двойка (500 м), байдарка-четверка (500 м), женское каноэ-одиночка (200 м), каноэ-двойка (500 м).

Точно выступят на Олимпиаде представительницы художественной гимнастики. Пропуск на Игры получила команда в групповых упражнениях, плюс имеются две лицензии в индивидуальном первенстве. У батутистов в активе одна путевка — у мужчин в индивидуальных прыжках. В академической гребле белорусы отобрались в двух видах программы — женской лодке-двойке легкого веса, мужской распашной двойке. Две лицензии завоеваны в парусном спорте: у мужчин в классе RS:X (парусная доска), у женщин — «Лазер-Радиал». Столько же допусков на Игры-2021 имеется у пулевиков — по одной у мужчин и женщин в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Четыре лицензии у стрелков из лука. Все — у женщин: три в личном зачете, одна командная. Участие в Олимпиаде обеспечили себе борцы. В женской борьбе имеется лицензия в весовой категории до 57 кг, у греко-римлян — до 87 кг.

Подбиваем. Получается 57 олимпийских лицензий (именно такую цифру дает Международный олимпийский комитет), которые дают право выступить на Играх 74 спортсменам (с учетом командных и групповых дисциплин). Но это еще не все. После окончания эпидемии коронавируса продолжатся отборочные соревнования к Играм-2021. Не сомневаемся, что белорусы увеличат число допусков на Олимпиаду.

Фото Сергея Шелега, Тамары Хамицевич, Белоруской федерации современного пятиборья
 
Теги: Минск
 
 
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