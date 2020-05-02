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Куран о карантине в Испании: «Как-то вышел из подъезда, не сделал и двадцати шагов – подлетели патрульные: кто вы, куда?»

02.05.2020 11:49 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский разыгрывающий испанского «Кангаса» Валентин Куран рассказал «Быстрому центру» о возвращении в Брест.

– Расскажи, как и когда ты выбрался из карантинного испанского заточения?

– Это было еще в марте, 28-го. Путешествие получилось с приключениями. Мой авиамаршрут из Сантьяго-де-Компостелы в Минск был с транзитной пересадкой в Барселоне. Билет купил заранее.

И вот утром в день вылета на электронную почту пришло сообщение, что мой рейс на Барселону отменен. Спешно стал изучать другие варианты добраться в Каталонию ко времени вылета. Но ни поездом, ни автобусом было уже не успеть.

Оставалось такси. Нестись через всю Испанию – порядка пятисот евро. Был готов уже и к этому. Но для начала заскочил в аэропорт отправления, чтобы сдать билет. Каково же было мое удивление, когда увидел свой рейс на табло вылетов. Подошел к стойке: как же так? Ответили: сеньор, мы страховались, это наша ошибка, извините…

В Барселоне оказались закрыты все отели, в том числе тот, что я бронировал на ночлег перед вылетом. Провел десять часов в совершенно безлюдном аэропорту. Там не работали ни кафе, ни магазины дьюти-фри. Но в Минск вылетел благополучно.

– На родине тоже отбывал карантин?

– Конечно. В самолете заполнили специальные формуляры, которые сдали при прохождении пограничного контроля: фамилии, имя, адрес в Беларуси. В Бресте, чтобы не подвергать риску родных, на две недели изолировался на съемной квартире. Все, как видите, обошлось.

– Как тебя отпускали из клуба? Ведь оставалась вероятность, что чемпионат Испании придется доигрывать?

– Возвращение было моей инициативой. Ситуация с пандемией ухудшалась стремительно. Сидеть на карантине в полном одиночестве было невыносимо. Сплошные дни сурка.

В первую неделю еще разрешалось выйти на улицу, пробежаться. Во вторую – только в магазин или аптеку, да и то не каждый день. Как-то вышел из подъезда, не сделал и двадцати шагов – подлетели патрульные: кто вы, куда? Оказалось, в четверг закрыты и магазины, а я этого не знал. На первый раз штрафовать не стали, внесли в список предупрежденных…

Сообщил в клуб, что забочусь о своем здоровье, хочу уехать. В случае возобновления сезона готов был оперативно вернуться. Мне ответили: вариант не подходит, уедешь – можешь не возвращаться. Я сказал: значит, уезжаю и не вернусь. Так и завершилась моя аренда в «Кангасе». Даже на выплатах за последние двадцать дней настаивать не стал…

– Чем занят сейчас?

– Тренируюсь в БГК со второй командой клуба, – сказал Куран.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 2 мая – более 3,34 миллионов случаев. Более 1,05 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 238 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 14917 случаев заражения коронавирусом. 2918 человек выздоровели и 93 умерли.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский разыгрывающий испанского «Кангаса» Валентин Куран рассказал «Быстрому центру» о возвращении в Брест.
 
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