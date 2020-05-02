В Беларуси начался женский чемпионат страны по футболу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь становится главным футбольным центром Европы. Пока во всем Старом Свете досрочно завершают сезон, в республике он только начинается. Накануне стартовал женский футбольный чемпионат. Подробности узнавал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Уже на первых минутах встречи счет открыла команда «Динамо» университета физкультуры. Следом – еще один гол в ворота игроков Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Эмоций было столько, что фанаты мужского футбола позавидовали бы.

На трибунах, как в песне, становилось все тише. Малочисленные болельщики при всем желании не могли создать нужной атмосферы. Но, как отметили сами фанаты, пришли самые преданные и самые смелые.

Старт в конце марта мужского чемпионата Беларуси неожиданно оказался во внимании чуть ли не всей планеты. За матчами онлайн следили сотни тысяч болельщиков. Оттого на нынешнем старте уже женского чемпионата было ожидаемо много прессы. Журналисты вели трансляции, комментировали игру на форумах, много шутили.

«Каждый шутит в меру своей воспитанности. Я их читаю, эти шутки, и могу сказать, что у нас свой чемпионат. Мы его проводим. И проведем достойно», – сказал председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов.

Первая встреча закончилась разгромным поражением – 7:0 в пользу «Динамо». Матчи первого тура чемпионата продлятся до 2 мая. Вход на стадион свободный.