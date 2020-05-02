Коронавирусный итог Первомая: 911 новых заболевших и 4 новых умерших

По данным, которые сообщает в своем Телеграм-канале Министерство здравоохранения, в Беларуси на 2 мая зарегистрировано 15 828 положительных результатов тестов на COVID-19 (за сутки прирост составил 911). От количества проведенных тестов (195 400) это составляет 8,2 процента.





За весь период распространения инфекции на территории Беларуси зафиксировано 97 смертей людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией (за сутки – четыре новых случая). Как уверяет Минздрав, у этих пациентов был ряд хронических заболеваний.





На 2 мая в стране выздоровели и выписаны из лечебных учреждений 3117 пациентов, у которых тесты на COVID-19 дали ранее положительный результат.