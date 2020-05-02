ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирусный итог Первомая: 911 новых заболевших и 4 новых умерших

02.05.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Таким образом, эпидемия в Беларуси не идет на спад. И даже наоборот.

Коронавирусный итог Первомая: 911 новых заболевших и 4 новых умерших
По данным, которые сообщает в своем Телеграм-канале Министерство здравоохранения, в Беларуси на 2 мая зарегистрировано 15 828 положительных результатов тестов на COVID-19 (за сутки прирост составил 911). От количества проведенных тестов (195 400) это составляет 8,2 процента.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси зафиксировано 97 смертей людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией (за сутки – четыре новых случая). Как уверяет Минздрав, у этих пациентов был ряд хронических заболеваний.

На 2 мая в стране выздоровели и выписаны из лечебных учреждений 3117 пациентов, у которых тесты на COVID-19 дали ранее положительный результат.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, эпидемия в Беларуси не идет на спад. И даже наоборот.
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси на 2 мая за сутки – 911 положительных тестов и 4 смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика