Трамп допускает, что накажет Китай за пандемию

korrespondent.net Вашингтон расследуют источники распространения коронавируса, чтобы привлечь к ответственности виновных, пишет

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что может повысить пошлины на ввоз товаров из Китая в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением коронавируса, пишет Интерфакс 2 мая.





Отвечая на вопрос о том, будут ли повышены ввозные тарифы на товары из КНР, Трамп заявил, что "это, конечно, вариант". Он также отметил, что "явно недоволен" сложившейся ситуацией и тем, как она связана с Китаем.





Накануне госсекретарь США Майк вновь заявил, что Вашингтон расследуют источники распространения коронавируса, чтобы привлечь к ответственности виновных.





"Мы продолжаем расследование и точно узнаем, что случилось. Я уверен, что весь мир хочет получить ответ на этот вопрос, потому что он имеет право знать, что произошло, и, в конечном счете, привлечь к ответственности тех людей или ту страну, которая нанесла вред миру", - сказал дипломат.





Он напомнил, что некоторые американские штаты уже подали судебные иски против Китая, обвинив его в распространении инфекции.





Накануне Нацразведка США объявила, что SARS-CoV-2 имеет природное происхождение и не был генетически модифицирован.





Несмотря на это, позже Трамп снова заявил, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя.



