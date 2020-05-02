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Трамп допускает, что накажет Китай за пандемию

02.05.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трамп хочет наказать Китай за коронавирус

Вашингтон расследуют источники распространения коронавируса, чтобы привлечь к ответственности виновных, пишет korrespondent.net
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что может повысить пошлины на ввоз товаров из Китая в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением коронавируса, пишет Интерфакс 2 мая.

Отвечая на вопрос о том, будут ли повышены ввозные тарифы на товары из КНР, Трамп заявил, что "это, конечно, вариант". Он также отметил, что "явно недоволен" сложившейся ситуацией и тем, как она связана с Китаем.

Накануне госсекретарь США Майк вновь заявил, что Вашингтон расследуют источники распространения коронавируса, чтобы привлечь к ответственности виновных.

"Мы продолжаем расследование и точно узнаем, что случилось. Я уверен, что весь мир хочет получить ответ на этот вопрос, потому что он имеет право знать, что произошло, и, в конечном счете, привлечь к ответственности тех людей или ту страну, которая нанесла вред миру", - сказал дипломат.

Он напомнил, что некоторые американские штаты уже подали судебные иски против Китая, обвинив его в распространении инфекции.

Накануне Нацразведка США объявила, что SARS-CoV-2 имеет природное происхождение и не был генетически модифицирован.

Несмотря на это, позже Трамп снова заявил, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя.
 
 
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Трамп хочет наказать Китай за коронавирус
 
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