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Футбол. Бундеслига готова возобновить сезон 15 мая
02.05.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСезон в чемпионате Германии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, могут возобновить 15 мая. 6 числа руководство страны проведет собрание, в ходе которого будет принято решение о проведении спортивных мероприятий на территории страны. На совещании будет представлен и новый проект резолюции. Ожидается, что обсуждение вопроса возобновления сезона в Бундеслиге будет вынесено отдельным пунктом повестки. Ранее сообщалось, что Бундеслига может возобновиться 9 мая, а матчи будут проходить без зрителей.
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Сезон в чемпионате Германии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, могут возобновить 15 мая. 6 числа руководство страны проведет собрание, в ходе которого...
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