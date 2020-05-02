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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Бундеслига готова возобновить сезон 15 мая Сезон в чемпионате Германии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, могут возобновить 15 мая. 6 числа руководство страны проведет собрание, в ходе которого...

Сезон в чемпионате Германии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, могут возобновить 15 мая. 6 числа руководство страны проведет собрание, в ходе которого будет принято решение о проведении спортивных мероприятий на территории страны. На совещании будет представлен и новый проект резолюции. Ожидается, что обсуждение вопроса возобновления сезона в Бундеслиге будет вынесено отдельным пунктом повестки. Ранее сообщалось, что Бундеслига может возобновиться 9 мая, а матчи будут проходить без зрителей.