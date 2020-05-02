В США научились выявлять COVID-19 за 24 часа после заражения

Источник материала: Полымя

Американские военные создали тест, выявляющий коронавирус в крови в течение суток после заражения. Новый тест позволит обнаружить носителей COVID-19 до того, как они станут заразными, сообщает ТАСС.





Нынешние тесты определяют наличие COVID-19 на четыре дня позже. Новые тесты были разработаны управлением перспективных исследовательских программ министерства обороны США, которое занималось выявлением отравлений бактериологическим и химическим оружием на ранней стадии. После начала пандемии исследователи переключились на определение коронавируса.

Сейчас ученые ждут официального разрешения властей на использование новых тестов. Не исключено, что тестировать начнут уже во второй половине мая.

Источник: mir24.tv