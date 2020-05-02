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Сергей Стась-младший продлил контракт с "Зале Буллз"
02.05.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Нападающий Сергей Стась-младший продлил контракт с "Зале Буллз", выступающим в немецкой оберлиге (третий по рангу дивизион чемпионата Германии).
В ушедшем сезоне форвард набрал за клуб из города Галле 38 (12+26) очков в 44 матчах регулярного чемпионата (это пятый результат в команде), а в плей-офф успел провести 2 игры и заработал 1 (1+0) балл, после чего сезон был завершен из-за пандемии коронавируса, отмечает официальный сайт ФХБ.
В карьере Сергея Стася-младшего, который является сыном нынешнего главного тренера «Гомеля» Сергея Стася, есть 93 матча в сильнейшей немецкой лиге DEL, где в 2014-2016 годах он выступал за "Вольфсбург" и набрал 11 (5+6) очков.
Выступал за сборную Беларуси на юниорском (2009) и молодежном (2010/11) чемпионатах мира. В сезоне-2016/17 провел 3 товарищеских матча за национальную сборную Беларуси.
В чемпионате Беларуси играл за бобруйский "Шинник" (2009/10), в МХЛ — за "Минские Зубры" (2010/11) и "Динамо-Шинник" из Бобруйска (2011/12). Основную же часть карьеры провел в минорных лигах Германии, где и начал заниматься хоккеем.
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Нападающий Сергей Стась-младший продлил контракт с "Зале Буллз", выступающим в немецкой оберлиге (третий по рангу дивизион чемпионата Германии).
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