







В ушедшем сезоне форвард набрал за клуб из города Галле 38 (12+26) очков в 44 матчах регулярного чемпионата (это пятый результат в команде), а в плей-офф успел провести 2 игры и заработал 1 (1+0) балл, после чего сезон был завершен из-за пандемии коронавируса, отмечает официальный сайт ФХБ.





В карьере Сергея Стася-младшего, который является сыном нынешнего главного тренера «Гомеля» Сергея Стася, есть 93 матча в сильнейшей немецкой лиге DEL, где в 2014-2016 годах он выступал за "Вольфсбург" и набрал 11 (5+6) очков.





Выступал за сборную Беларуси на юниорском (2009) и молодежном (2010/11) чемпионатах мира. В сезоне-2016/17 провел 3 товарищеских матча за национальную сборную Беларуси.





В чемпионате Беларуси играл за бобруйский "Шинник" (2009/10), в МХЛ — за "Минские Зубры" (2010/11) и "Динамо-Шинник" из Бобруйска (2011/12). Основную же часть карьеры провел в минорных лигах Германии, где и начал заниматься хоккеем.







