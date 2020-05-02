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Эксперты рассказали, как изменится проживание в отелях из-за коронавируса

02.05.2020 16:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты рассказали, как изменится проживание в отелях из-за коронавируса

Эксперты из Великобритании рассказали, как коронавирус повлияет на проживание в отелях, сообщает Express.

Практически во всех странах отели сейчас закрыты.Руководство ищет способы обезопасить своих клиентов в будущем с санитарной точки зрения. Издание провело опрос среди сотрудников крупных гостиничных сетей о предстоящих изменениях в проживании туристов.

Почти все отельеры отметили, что планируют более часто проводить уборку и дезинфекцию. Повышенное внимание будут уделять ручкам, выключателям света, пультам от телевизоров. Чтобы показать гостям, что после уборки никто не заходил в помещение, в некоторых отелях номера будут опечатывать.

На входе, в лифтах, спортзалах и ресторанах планируют установить дезинфицирующие станции. Некоторые сети отелей задумываются об обеззараживании помещений при помощи специальных распылителей или ультрафиолетового света.Могут исчезнуть и бумажные блокноты, ручки, справочники. Вместо них появятся электронные каталоги, а принадлежности для записей будут выдавать по запросу.

Регистрация в отеле может стать полностью бесконтактной. Выбрать номер и получить доступ к комнате можно будет через мобильные приложения. Некоторые сети также думают отказаться от обслуживания в номерах и ввести правило, которое разрешит заходить в лифт по одному, если гости живут не вместе.

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Эксперты из Великобритании рассказали, как коронавирус повлияет на проживание в отелях, сообщает Express. Практически во всех странах отели сейчас...
 
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