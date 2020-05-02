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Проведено более 195 тысяч тестов, 3117 пациентов выздоровели. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 2 мая

02.05.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По данным Минздрава, в Беларуси на 2 мая выздоровели 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

Проведено более 195 тысяч тестов, 3117 пациентов выздоровели. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 2 мая

Зарегистрировано 15 828 человек с положительным результатом. Всего к этому дню в стране проведено свыше 195 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Новости Беларуси. По данным Минздрава, в Беларуси на 2 мая выздоровели 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24...
 
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