Проведено более 195 тысяч тестов, 3117 пациентов выздоровели. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 2 мая

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По данным Минздрава, в Беларуси на 2 мая выздоровели 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом





Зарегистрировано 15 828 человек с положительным результатом. Всего к этому дню в стране проведено свыше 195 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.