Россия вышла на седьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Россия обогнала Турцию и оказалась на седьмом месте по числу заразившихся коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который в режиме онлайн ведет мониторинг ситуации с заболеванием в мире, сообщает РБК . На восьмое место Россия вышла 28 апреля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Всего в стране, по последним данным оперативного штаба, выявили 124 тыс. заразившихся. По этому показателю выше России в списке находится Германия, в которой коронавирус обнаружили у 164 тыс. человек. С небольшим отрывом от нее на пятом месте расположилась Франция — 167 тыс. человек, а на четвертом находится Великобритания с 178,6 тыс. заболевших.

В тройку лидеров по случаям заражения COVID-19 входят Италия (207,4 тыс.), Испания (213,4 тыс.) и США (1,1 млн заразившихся). Больше всего людей умерло от осложнений коронавируса в Соединенных Штатах — 65 тыс. человек. Следом за ними по количеству летальных исходов расположились Италия и Великобритания — 28,2 тыс. и 27,5 тыс. смертей соответственно. В России же с начала эпидемии скончались 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России впервые за время эпидемии выявили более 9,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Предыдущий рекорд был зарегистрирован днем ранее, 1 мая. Тогда в стране за сутки подтвердили более 7,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Общее число заразившихся в России по состоянию на 2 мая составляет 124 тыс. человек. Большинство из них обнаружено в Москве — 62,6 тыс. человек. Следом за столицей по количеству случаев заболевания идут Подмосковье — 13,3 тыс. человек и Санкт-Петербург — 4,7 тыс. Меньше всего заразившихся в России выявили на Чукотке, где заболели 23 человека, а также в Сахалинской области (24 заразившихся), следует из таблицы оперштаба.

В Беларуси, по данным на 2 мая, зарегистрированы 15 828 человек с коронавирусом. Прирост за сутки — 911 зараженных.