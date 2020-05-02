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Россия вышла на седьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом
02.05.2020 16:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия обогнала Турцию и оказалась на седьмом месте по числу заразившихся коронавирусом, следует из
Всего в стране, по последним данным оперативного штаба, выявили 124 тыс. заразившихся. По этому показателю выше России в списке находится Германия, в которой коронавирус обнаружили у 164 тыс. человек. С небольшим отрывом от нее на пятом месте расположилась Франция — 167 тыс. человек, а на четвертом находится Великобритания с 178,6 тыс. заболевших.
В тройку лидеров по случаям заражения COVID-19 входят Италия (207,4 тыс.), Испания (213,4 тыс.) и США (1,1 млн заразившихся). Больше всего людей умерло от осложнений коронавируса в Соединенных Штатах — 65 тыс. человек. Следом за ними по количеству летальных исходов расположились Италия и Великобритания — 28,2 тыс. и 27,5 тыс. смертей соответственно. В России же с начала эпидемии скончались 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в России впервые за время эпидемии выявили более 9,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Предыдущий рекорд был зарегистрирован днем ранее, 1 мая. Тогда в стране за сутки подтвердили более 7,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19.
Общее число заразившихся в России по состоянию на 2 мая составляет 124 тыс. человек. Большинство из них обнаружено в Москве — 62,6 тыс. человек. Следом за столицей по количеству случаев заболевания идут Подмосковье — 13,3 тыс. человек и Санкт-Петербург — 4,7 тыс. Меньше всего заразившихся в России выявили на Чукотке, где заболели 23 человека, а также в Сахалинской области (24 заразившихся), следует из таблицы оперштаба.
В Беларуси, по
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на рекордные 9,6 тыс. человек и превысило 124 тыс. В результате страна переместилась на седьмое место по...
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