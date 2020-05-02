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Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь
02.05.2020 18:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения новым коронавирусом. Об этом объявила в субботу на своей странице в
«Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, — написала Симондс. — Имя Уилфред — в честь дедушки Бориса, Лоури — в честь моего деда, а Николас — в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь».
Глава британского кабмина присутствовал при рождении сына и намерен взять отпуск по уходу за ребенком после того, как страна преодолеет кризис, вызванный пандемией. У премьер-министра есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.
Болезнь премьера
Джонсон лишь 27 апреля
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Невеста премьера Великобритании Кэрри Симондс рассказала, что их ребенка назвали Уилфред Лоури Николас, имя Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта.
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