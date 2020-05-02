Российский врач утверждает, что открыл новый препарат для лечения коронавируса

разобрался, реклама это или панацея. Собеседникреклама это или панацея.





Доктор Сергей Колесов из Петербурга рассказал об успешном применении препарата «Галавит» (не входит в состав рекомендованных Минздравом препаратов. – Прим. Sobesednik.ru) в лечении и профилактики коронавирусной инфекции на своей странице в инстаграм. Этот врач, после ролика которого часть людей тут же бросилась в аптеки в поисках заветного лекарства, работает заведующим отделения патологии позвоночника ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Корреспондент Sobesednik.ru связалась с Колесовым и прямо спросила, не продвигает ли он данное лекарство за финансовое вознаграждение от фармкомпании.





– Нет, это никакая не реклама, – утверждает Сергей Колесов. – «Галавит» – довольно старый препарат. Неопровержимых доказательств, что он работает именно против коронавируса, у меня нет. Но мы даем его пациентам (в больнице, где работает Колесов, теперь лечат и коронавирусных больных), мои коллеги принимают его – и результат впечатляющий.









– Механизм действия заключается в том, что он блокирует цитокиновый шторм, – объясняет действие препарата Колесов. – При воспалительной реакции в организме выделяются специальные белки, которые вызывают уничтожение нормальных агентов. «Галавит» уменьшает эту реакцию организма на вирус, что позитивно сказывается на работе иммунной системы. При коронавирунсой инфекции происходит все тоже самое: воспаление, вырабатывание белков, которые «бьют» по здоровым органам, в частности, легким…









Сергей Колесов // Фото: скриншот YouTube





Колесов говорит, что сам принимает этот препарат, работая в «красной зоне», и до сих пор не заболел. Своим опытом он предлагает воспользоваться другим – прежде всего врачам, работающим с коронавирусными больными.





– В стандартах лечения он не прописан, – признает доктор. – Человек тут сам выбирает, хочет или не хочет его использовать.





Колесов подчеркивает: препарат практически безвреден, у него мало побочек, он не токсичен и в комбинации с другими лекарствами даже может снижать их токсическое действие.





За альтернативной точкой зрения на «открытие» мы обратились к другому врачу – вирусологу Анатолию Альтштейну.





– Если людям это психологически удобно и этот препарат разрешенный, то пусть принимают, – сказал он. – Но широко рекомендовать его оснований нет.





По словам вирусолога, необходимы клинические испытания, а это дело времени. При этом Альтштейн отмечает, что и те 13 препаратов, что рекомендованы Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, так же не прошли клинических испытаний в этой части и не подтвердили свою эффективность конкретно в лечении COVID-19.

Какие лекарства от коронавируса рекомендует Минздрав

На днях российское министерство здравоохранения расширило список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых с 9 до 13 наименований. При лечении COVID-19 медики официально советуют использовать: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.





Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, доклинические испытания показали необходимую эффективность фактически всех препаратов, включенных в методические рекомендации. Однако он подчеркнул, что у любого лекарства есть противопоказания и ограничения по применению, поэтому без назначения специалиста ничего принимать не следует.





«Врач должен выбрать препарат, поскольку сможет спрогнозировать его действие, он обязан предусмотреть, чтобы из-за лекарства у пациента не возникло осложнений», – сказал Мурашко.







