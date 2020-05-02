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Российский врач утверждает, что открыл новый препарат для лечения коронавируса

02.05.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети стал популярен ролик: врач из Петербурга советует лекарство от COVID-19.

Собеседник разобрался, реклама это или панацея.

Доктор Сергей Колесов из Петербурга рассказал об успешном применении препарата «Галавит» (не входит в состав рекомендованных Минздравом препаратов. – Прим. Sobesednik.ru) в лечении и профилактики коронавирусной инфекции на своей странице в инстаграм. Этот врач, после ролика которого часть людей тут же бросилась в аптеки в поисках заветного лекарства, работает заведующим отделения патологии позвоночника ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Корреспондент Sobesednik.ru связалась с Колесовым и прямо спросила, не продвигает ли он данное лекарство за финансовое вознаграждение от фармкомпании.

– Нет, это никакая не реклама, – утверждает Сергей Колесов. – «Галавит» – довольно старый препарат. Неопровержимых доказательств, что он работает именно против коронавируса, у меня нет. Но мы даем его пациентам (в больнице, где работает Колесов, теперь лечат и коронавирусных больных), мои коллеги принимают его – и результат впечатляющий.


– Механизм действия заключается в том, что он блокирует цитокиновый шторм, – объясняет действие препарата Колесов. – При воспалительной реакции в организме выделяются специальные белки, которые вызывают уничтожение нормальных агентов. «Галавит» уменьшает эту реакцию организма на вирус, что позитивно сказывается на работе иммунной системы. При коронавирунсой инфекции происходит все тоже самое: воспаление, вырабатывание белков, которые «бьют» по здоровым органам, в частности, легким…


Сергей Колесов // Фото: скриншот YouTube

Колесов говорит, что сам принимает этот препарат, работая в «красной зоне», и до сих пор не заболел. Своим опытом он предлагает воспользоваться другим – прежде всего врачам, работающим с коронавирусными больными.

– В стандартах лечения он не прописан, – признает доктор. – Человек тут сам выбирает, хочет или не хочет его использовать.

Колесов подчеркивает: препарат практически безвреден, у него мало побочек, он не токсичен и в комбинации с другими лекарствами даже может снижать их токсическое действие.

За альтернативной точкой зрения на «открытие» мы обратились к другому врачу – вирусологу Анатолию Альтштейну.

– Если людям это психологически удобно и этот препарат разрешенный, то пусть принимают, – сказал он. – Но широко рекомендовать его оснований нет.

По словам вирусолога, необходимы клинические испытания, а это дело времени. При этом Альтштейн отмечает, что и те 13 препаратов, что рекомендованы Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, так же не прошли клинических испытаний в этой части и не подтвердили свою эффективность конкретно в лечении COVID-19.

Какие лекарства от коронавируса рекомендует Минздрав

На днях российское министерство здравоохранения расширило список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых с 9 до 13 наименований. При лечении COVID-19 медики официально советуют использовать: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.

Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, доклинические испытания показали необходимую эффективность фактически всех препаратов, включенных в методические рекомендации. Однако он подчеркнул, что у любого лекарства есть противопоказания и ограничения по применению, поэтому без назначения специалиста ничего принимать не следует.

«Врач должен выбрать препарат, поскольку сможет спрогнозировать его действие, он обязан предусмотреть, чтобы из-за лекарства у пациента не возникло осложнений», – сказал Мурашко.
 
 
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В сети стал популярен ролик: врач из Петербурга советует лекарство от COVID-19.
 
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