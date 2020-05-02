В Беларуси занято почти две трети больничных коек, выделенных под больных с COVID-19

Источник материала: Tut.by

В эфире «Беларусь 1» рассказали, что под больных с COVID-19 и пневмониями в стране выделено 18,6 тысяч коек.

Сейчас, по данным «Беларусь 1» в стране выделено более 18,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Занято на данный момент около 12,5 тысяч. Свободными остается около 6 тысяч мест. Всего же в Беларуси около 80 тысяч коек.

На прошлой неделе замминистра здравоохранения Елена Богдан сообщала , что занято 9,5 тысяч коек. Получается, что за последнюю неделю количество пациентов больниц с COVID-19 выросло примерно на треть — на три тысячи человек.

По данным «Беларусь 1», в Витебске на ИВЛ находится 25 человек. Всего же в стране 2257 ИВЛ, есть также резервный парк из наркозно-дыхательного оборудования, которое при необходимости также может быть задействовано для помощи больным с COVID-19.

В эфире «Беларусь 1» также прозвучало, что спикер Совета Республики Наталья Кочанова сейчас регулярно проводит селекторы с руководителями больниц Минска. Она рассказала о предложении установить аппараты КТ в каждом районе Минска — в поликлинике.

— Сейчас подготовлены поликлиники, в которых будут установлены КТ, — рассказала она.