|
В Беларуси занято почти две трети больничных коек, выделенных под больных с COVID-19
02.05.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эфире
Сейчас, по данным «Беларусь 1» в стране выделено более 18,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Занято на данный момент около 12,5 тысяч. Свободными остается около 6 тысяч мест. Всего же в Беларуси около 80 тысяч коек.
На прошлой неделе замминистра здравоохранения Елена Богдан
По данным «Беларусь 1», в Витебске на ИВЛ находится 25 человек. Всего же в стране 2257 ИВЛ, есть также резервный парк из наркозно-дыхательного оборудования, которое при необходимости также может быть задействовано для помощи больным с COVID-19.
В эфире «Беларусь 1» также прозвучало, что спикер Совета Республики Наталья Кочанова сейчас регулярно проводит селекторы с руководителями больниц Минска. Она рассказала о предложении установить аппараты КТ в каждом районе Минска — в поликлинике.
— Сейчас подготовлены поликлиники, в которых будут установлены КТ, — рассказала она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире «Беларусь 1» рассказали, что под больных с COVID-19 в стране выделено 18,6 тысяч коек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)